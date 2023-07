Ein neuer Horrorschocker geistert durch Steam und YouTube. Sehr positiven Bewertungen und Lobeshymnen von Streamern bezeichnen das Spiel als eines der gruseligsten der letzten Monate.

Horror-Geheimtipp: Auf Steam hat mich selten etwas so sehr fertiggemacht

Als Horrorfan durchstreife ich das Internet und damit auch Steam stets nach neuen Horrorperlen. Dabei ist mir schon vor Längerem aufgefallen, dass mir gerade kleinere Spiele viel mehr Angst einjagen können als Horror-Blockbuster. Außerdem kommen ja ohnehin selten wirklich gute Horrorspiele im Mainstream heraus.

Die zwei Brüder von Chilla's Art aus Japan sind mir schon seit einer Weile ein Begriff: Die beiden haben etwa das viral gewordene Spiel The Convenient Store entwickelt (bekommt ihr für unter 3 Euro bei Steam). Generell liebe ich alle Spiele von Chilla's Art, aber ihre neueste Horrorepisode Night Security hat alle bisherigen Grenzen überschritten.

Kurz gesagt: Es ist fürchterlich gut. Und das finden auch YouTube-Stars wie HandOfBlood (zum Video) und Gab Smolders (zum Video).

Überzeugt euch selbst mit dem Trailer von Night Security:

[Chilla's Art] Night Security | 夜間警備 Chilla's Art

Ihr spielt einen Nachtwächter in einem japanischen Bürogebäude und müsst Stockwerk für Stockwerk kontrollieren: Licht ausschalten, noch arbeitende Mitarbeiter heimschicken und Feuermelder inspizieren. Nach anfänglichen seltsamen Geräuschen und bizarren NPCs verwandelt sich Night Security rasend schnell in eine richtige Höllenfahrt. In einigen Stockwerken wollte ich mich einfach nicht mehr von der Stelle bewegen. Noch dazu ist die Grafik beeindruckend, ebenso wie ich von der Fülle an Horrorideen umgehauen wurde.

Night Security hat eine extrem dicke Atmosphäre, setzt Schockmomente selten aber absolut effektiv ein und erschafft damit ein rundes, kreatives und angsteinflößendes Horrorerlebnis. Bekannt ist Chilla's Art leider nur unter Horrorfans, dabei hat das kleine Studio viel mehr Aufmerksamkeit verdient – wenn man mich fragt.

Night Security kostet nur 7,79 Euro auf Steam. Und falls ihr auf den Geschmack kommt, solltet ihr die anderen Spiele von Chilla's Art auch ausprobieren – sie sind alle gut und durchaus gruselig, wenngleich Night Security wohl das bis jetzt beste Spiel des Entwicklerduos ist. Die sehr positiven Bewertungen auf Steam sprechen da auch eine eigene Sprache, also schaut vorbei.