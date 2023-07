Mit dem Horrorfilm Bird Box hat Netflix 2018 einen riesigen Überraschungserfolg gelandet. Nun erscheint mit Bird Box Barcelona eine Fortsetzung im Juli. Der zweite Teil wird von der internationalen Presse aber eher durchwachsen aufgenommen. Wir fassen euch die wichtigsten Kritikerstimmen zusammen.

Nach 5 Jahren: Bird Box feiert Netflix-Comeback

Streaming-Gigant Netflix veröffentlicht am 14. Juli 2023 den Horrorfilm Bird Box Barcelona, eine Fortsetzung zu Bird Box aus dem Jahr 2018. Fans des Originals können sich dann erneut auf eine Welt einstellen, in der sich die Menschen die Augen verbinden, damit mysteriöse Wesen sie nicht in den Tod treiben.

Den offiziellen Trailer zu Bird Box Barcelona könnt ihr euch hier ansehen:

Bird Box: Barcelona – Trailer Englisch

Während der erste Teil ein echter Überraschungshit für Netflix war und auch bei den Kritikern wohlwollend aufgenommen wurde (siehe Rotten Tomatoes), erhält der spanische Nachfolger eher schwache Wertungen. Auf dem Review-Aggregator Metacritic steht Bird Box Barcelona aktuell bei 43 Prozent.

Das sagen die Kritiker zu Bird Bord Barcelona

„Obwohl der Film in mancher Hinsicht ausgefeilter und umfangreicher ist und größere Actionsequenzen enthält, erweist er sich als ein überlanger, uninteressanter Beitrag, bei dem jeder Versuch, dieses Fantasy-Universum neu zu gestalten, dem Zuschauer kaum etwas bringt.“ (Quelle: Variety)

„Als weitgehend uninspirierte Neuauflage eines überragenden Films hat dieser Film einige gute Momente und genug grausame Todesfälle, um Horrorfans bis zur unvermeidlichen Ankunft von „Bird Box Santorini“ vage zu unterhalten.“ (Quelle: Empire Magazine)

„Bird Box Barcelona hat sich so weit von dem entfernt, was den ersten Film interessant, gruselig und ja, zeitgemäß gemacht hat, dass er nur noch eine ferne Erinnerung ist, als hätte jemand eine Augenbinde über unser kollektives Kinogedächtnis gezogen.“ (Quelle: IndieWire)

Gemessen an den bisherigen Kritiken ist Bird Box Barcelona aber kein Totalausfall. Viele namhafte Seiten wie der Hollywood Reporter oder auch Collider bewerten den Horrorfilm zum Beispiel positiv. Und ungeachtet davon wird der Film mit Sicherheit trotzdem ein Erfolg für Netflix. Wir halten euch auf dem Laufenden.

