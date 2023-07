Apple TV+ mausert sich immer mehr zu einer ernst zu nehmenden Größe im Streaming-Geschäft. Vor allem überzeugt der Underdog mit Qualität, weniger mit Quantität. Auch beim Marketing geht man neue Wege und verschenkt schon mal etwas, wie gegenwärtig die erste Folge einer echt grandiosen Serie – Abo und Anmeldung nicht nötig.

Bereits im Juni berichteten wird über Apples Spendierhosen, damals verschenkte man die erste Folge der neuen Hit-Serie „Silo“ über Twitter. Wer mal unverbindlich, kostenlos und ohne jedwede Anmeldung reinschauen wollte, konnte dies tun und so auf den Geschmack kommen.

Apple spendabel: Erste Folge „Foundation“ bei YouTube gratis

Jetzt wiederholt Apple den Marketingtrick und verschenkt die erste Folge der Apple-TV+Serie „Foundation“. Dieses Mal aber nicht über Twitter, sondern direkt auf YouTube. Die Episode wird im Laufe des Tages (10.07.2023) zur Verfügung stehen, Premiere ist um 20 Uhr unserer Zeit.

Gleichfalls veröffentlicht wird in diesem Zusammenhang eine Live-Fragerunde mit dem Showrunner der Serie David S. Goyer. All dies dient dazu, den Start der zweiten Staffel am 14. Juli zu feiern. Immerhin mussten Fans der ambitionierten Science-Fiction-Serie fast zwei Jahre auf eine Fortsetzung warten. Die erste Staffel wurde ursprünglich ab September 2021 veröffentlicht und lief bis November desselben Jahres.

Die Serie basiert auf einer gleichnamigen Buchreihe von Science-Fiction-Pionier Isaac Asimov und galt als zuvor als nahezu unverfilmbar. Wie man sieht, es geht doch und dies recht erfolgreich, wie eine IMDB-Bewertung von 7,5 vermuten lässt.

Foundation auf Apple TV+ (Trailer für 2. Staffel)

Das „Geschenk“ kommt allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Erwartungsgemäß wird die erste Episode auf YouTube aller Wahrscheinlichkeit nach nur im englischsprachigen Original zur Verfügung stehen. Wer lieber die synchronisierte Fassung sehen möchte, der kann dies direkt bei Apple TV+ tun (bei Apple TV+ ansehen). Auch dort gibt es die erste Folge gratis. Möchtet ihr diese sehen, müsst ihr euch jedoch mit einer Apple ID anmelden. Habt ihr eine solche noch nicht, so muss diese zuvor noch angelegt werden.

Probe-Abo nutzen, wenn möglich

Kleiner Tipp: Wer Apple TV+ bisher noch nicht im Probe-Abo hatte, der erhält in jedem Fall ein solches für die ersten 7 Tage, ohne einen Cent zahlen zu müssen (Probe-Abo von Apple TV+ ansehen). Auch gibt es hin und wieder Promotions, über die ihr Apple TV+ sogar über zwei oder drei Monate kostenlos beziehen könnt. Ergo: So könnt ihr die gesamte Serie „Foundation“ und noch viel mehr kostenfrei sehen.