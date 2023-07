Schon in zwei Monaten wird Apple der Öffentlichkeit das neue iPhone 15 präsentieren. Viele Details plauderte die Gerüchteküche bereits aus. Bei den Farben wiederum herrscht noch keine Einigkeit, denn hier gibt es nun gegensätzliche Vorhersagen. Wer behält am Ende recht?

Die Farben der kommenden iPhones mögen auf den ersten Blick nebensächlich erscheinen, sind dann aber für nicht wenige Kunden und nicht zuletzt auch fürs Marketing immer wieder ein wichtiger Bestandteil der Apple-Handys.

Was erwartet euch da nun beim iPhone 15? Bisherige Gerüchte versprachen fürs iPhone 15 Pro einen neuen, dunkleren Rotton. Erst kürzlich fand diese Vorhersage ihre „Bestätigung“. Doch stimmt dies überhaupt?

iPhone 15 Pro (Max): Dunkelblau statt Dunkelrot

Der neueste Bericht widerspricht nämlich der bisherigen Meldung. Statt eines dunklen Rots präferiert Apple demnach eine neue dunkelblaue Farbe mit einem sichtlichen Grauton. Ähnlichkeiten zum Blau des iPhone 12 Pro sind gegebenen, doch die neue Farbe soll noch dunkler werden und sich mit mehr Grauanteilen unterscheiden (Quelle: Unknownz21 via MacRumors).

Kurzum: Die Kundinnen und Kunden werden buchstäblich ihr „blaues Wunder“ erleben.

So stellen sich die Kollegen von MacRumors die neue Farbe des iPhone 15 Pro vor. (Bildquelle: MacRumors)

Der neue Farbton wird in gebürsteter Ausführung erhältlich sein und den neuen Titan-Rahmen entsprechend ergänzen. Es sei an dieser Steller daran erinnert, dass Apple die Pro-Modelle des iPhone 15 mit einem Rahmen aus Titan statt wie bisher aus Edelstahl ausstaffieren wird.

Zum neuen Blau sollen sich noch weitere Farbvarianten hinzugesellen. Explizit genannt werden Silber, Spacegrau/Space Black und Titangrau, wobei letztere Farbe ein helleres Silbergrau sein soll. Ein Dunkelrot hingegen soll laut der Quelle nicht in der Entwicklung sein. Dies widerspricht wie schon erwähnt, den bisherigen Meldungen.

Wer letztlich recht behält, werden wir spätesten im September zur Präsentation der neuen Modelle sehen.

Ähnlichkeiten zu Farbgebung des iPhone 12 Pro sind ersichtlich:

iPhone 15 (Plus): Hell und grell

Immerhin, Einigkeit herrscht wohl bei den Vorhersagen zur Farbgestaltung der regulären Modelle des iPhone 15. So sollen diese nebst dem iPhone 15 Plus in einem grellen Pink, Hellblau und einer hellen grünen Farbe zu haben sein.

Grundsätzlich fällt auf: Die Pro-Modelle unterscheiden sich dann vor allem mit dunklen Farbtönen von den wesentlich helleren Farben der Standardmodelle des iPhone 15.