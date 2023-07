Abseits technischer Finessen sticht Apples alljährliche Farbgebung der neuen iPhone-Generation ins Auge. Nicht anders wird dies auch beim künftigen iPhone 15 im Herbst so sein. Worauf wir uns 2023 freuen dürfen, wurde nun vorab bekannt – es bleibt ziemlich bunt.

Der Blick geht zunächst zum iPhone 15 Pro beziehungsweise iPhone 15 Pro Max. Bereits im Februar wurde publik, dass Apple die beiden Profi-Modelle in einem neuen dunklen Rotton anbieten möchte. Diese Vorhersage des Portals 9to5Mac wurde nun quasi bestätigt.

iPhone 15 Pro (Max): Rot ist Trend

So spricht auch eine Meldung beim chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo von einer solchen Farbe. Die Rede ist dort von einem „karminroten“ Farbton (Quelle: 9to5Mac). Erklärend ergänzt der Account: „Es könnte ein wenig heller sein als das Dunkellila des iPhone 14 Pro, aber immer noch sehr intensiv.“

Das Spannende an der Quelle: Diese lag schon beim iPhone 14 Pro goldrichtig und sagte damals den neuen Farbton (Dunkellila) korrekt voraus, ebenso eine leicht überarbeitete Kamera-Blitzaussparung auf der Rückseite.

Ergo: Die nun gemachten Vorhersagen sollten als wahrscheinlich angesehen werden, wenngleich Apple natürlich vor dem Marktstart mit allerlei Farben experimentieren wird.

Zuletzt gesellte sich im Frühjahr ein gelbes iPhone 14 zu Apples Handy-Portfolio hinzu:

iPhone 14 (Plus) in Gelb – Apples Werbespot

Die diesjährige Farbwahl für die beiden Profi-Modelle des iPhone 15 ist insofern brisant, da Apple in diesem Jahr das Rahmenmaterial austauschen wird. Statt Edelstahl kommt erstmals Titan zum Einsatz. Bisher bot Apple dieses Metall nur in den Beschichtungen „Natural“ und „Space Black“ an. Eine bunte Option fehlt bisher. Apple muss also den Beschichtungsprozess der Titanlegierung vor dem Launch perfektionieren.

iPhone 15 (Plus): Grün wie die Hoffnung

Bunt geht es aber auch beim kommenden regulären iPhone 15 und iPhone 15 Plus zu. So sagt der besagte Weibo-Account eine neue grüne Farbe für die beiden günstigen Modelle voraus. Diese soll dem mintgrünen Farbton des iPhone 12 und iPhone 11 ähneln. Eine solche Farbe wurde von Apple beim iPhone 13 und iPhone 14 nicht mehr verwendet.

Bereits im Februar deckten die Kollegen von 9to5Mac zwei weitere Farben auf. Demnach kann das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus in Hellblau und Dunkelrosa erwartet werden.

Kurzum: Auch das iPhone 15 in all seiner Modellpracht wird erneut eine ziemliche bunte Angelegenheit.