Die Telefonnummer 03025555454 gehört zu einem verbrecherischen Callcenter, das schon seit Jahren Millionen von Opfern terrorisiert. Die Nummer ist tatsächlich erreichbar und die Chancen stehen gut, mit einer Anzeige etwas zu erreichen. Wir sagen euch, was dahintersteckt und was ihr tun solltet.

Wenn euch die Rufnummer 03025555454 bekannt vorkommt, dann ist das nicht verwunderlich. Dieselbe Betrugsmasche haben die Kriminellen bereits mit den Nummern 03025555450, 03025555456, 03025555459, 03025555457, 03025555453 und 03025555467 versucht. Vermutlich gibt es noch einige Nummern, die uns entgangen sind. Sobald eine davon zu bekannt und überall blockiert ist, ändern sie die letzten Ziffern.

Telefonnummer 03025555454 : Welche Masche versuchen die Betrüger?

Es geht immer um die „Lotto-Falle“ – in letzter Zeit hat sich nur der Ton verschärft und statt angeblich zu warnen, dass ein Abo jetzt kostenpflichtig wird, meldet sich nun gleich eine „Mahnabteilung“.

Ihr sollt im Rahmen eines Internetgewinnspiels ein kostenloses Lotto-Abo abgeschlossen haben, das nach der Laufzeit in ein kostenpflichtiges Abo umgewandelt wurde. Nun wollen sie die Gebühren von euch und mahnen diese telefonisch an.

Dabei melden sich die Anrufer mit Allerweltsnamen wie Koch, Schwarz oder Wagner.

Die Anrufe erfolgen sehr häufig und in kurzen Abständen immer wieder.

Neben eurer Nummer sind den Anrufern auch weitere Daten bekannt, wie euer Name, die Adresse und teilweise sogar das Geburtsdatum. Nun tun sie alles, um an eure Kontodaten zu kommen.

Sie stellen Fragen, auf die ihr am Telefon mit „Ja“ antworten sollt, wie etwa „Spreche ich mit XYZ?“ oder „Können sie mich hören?“ Vermeidet das „Ja“ in solchen Fällen und antwortet mit ganzen Sätzen wie „Das ist richtig“ oder „Ich höre sie“, denn sonst wird womöglich aus einer Aufnahme eine gefälschte Vertragszustimmung zusammengeschnitten.

Wenn ihr widersprecht oder keine Daten herausgeben wollt, legen sie entweder auf oder werden beleidigend.

Ihr solltet diese Anrufe bei der Bundesnetzagentur melden und sie auch bei der Polizei anzeigen. Nur so können die Kriminellen gestoppt werden.

So blockiert ihr gleich alle Nummern dieses Callcenters

Wie man sieht, fangen alle Nummern dieser Anrufer mit „030255554“ an. Das nennt man eine „Rufnummerngasse“. Wenn ihr also alle Telefonnummern dieses Callcenters blockieren wollt, solltet ihr den Anfang der Serie sperren. Das ist im Festnetz, in der Fritzbox sowie in Android-Handys relativ einfach. Im iPhone bleibt euch nichts übrig, als entweder die Nummern einzeln zu blocken oder die App von Tellows einzusetzen und zu hoffen, dass die Nummer bereits auf der Blacklist steht.

Ihr könnt bei uns nachlesen, wie man einzelne Nummern bei Android (da auch Rufnummerngassen) und iPhone blockiert oder im Video sehen, wie man sie sperrt:

Für die Sperre von Telefonnummern und Rufnummerngassen im Telekom-Festnetz braucht ihr nur das „Telefoniecenter“ aufzurufen und sie dort einzutragen.

Das Blockieren von Anrufern in der Fritzbox funktioniert ähnlich. Dort könnt ihr in den Einstellungen eine Sperrliste öffnen und dort einzelne Nummern oder eben ganze Gassen eintragen.

