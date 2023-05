Die Telefonnummer 03025555459 gehört zu einer Bande, die ihre Masche bereits mit zahlreichen anderen Nummern versucht hat. Man sollte sich gar nicht erst auf Diskussionen einlassen. Am besten auflegen und dann die Nummer melden. Was steckt dahinter?

Phishing: Was ist das? Angriffe erkennen und abwehren Facts

Die Rufnummer 03025555459 ist nur eine aus einer ganzen Reihe von Nummern derselben Kriminellen. Sie fangen immer mit 030255554* an, wie etwa im Fall von 03025555450 und 03025555453. Das bedeutet aber auch, dass ihr eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur vorbringen könnt, die diesen Gaunern ein Bußgeld auferlegen kann. Außerdem habt ihr dann auch die Chance, die Täter anzuzeigen.

Nummer 03025555459: Telefonbetrug und Erpressung

Die Telefonnummer existiert und kann auch zurückgerufen werden. In dem Fall hört ihr aber nur eine Bandansage.

Weil die übliche Masche nicht mehr so gut funktioniert, versuchen die Anrufer es jetzt mit mehr Druck: Sie geben sich als „Mahnabteilung" aus und drohen gleich damit, dass ein hoher Betrag von eurem Konto abgebucht wird.

Angeblich habt ihr an einem Gewinnspiel teilgenommen und es nicht gekündigt, bevor es kostenpflichtig wurde.

Um hohe Folgekosten zu vermeiden, müsst ihr jetzt sofort kündigen und als Ausgleich 3 Monatsraten in Höhe von jeweils 79 Euro zahlen.



Dazu wollen Sie eure Kontodaten haben – eure persönlichen Daten kennen sie bereits.

Wenn ihr die abgefragten Daten nicht herausgeben beziehungsweise bestätigen wollt, werden sie aggressiv und drohen damit, dass jetzt sofort Geld abgebucht wird. Sie behaupten, eure IBAN bereits zu haben und sie nur aus Kontrollgründen abzufragen.

Falls ihr auf die Forderungen überhaupt nicht eingeht, beschimpfen sie euch und legen dann auf.

Natürlich stimmt an der Geschichte nichts und die Anrufer verwickeln sich auch selbst in Widersprüche. So haben sie angeblich eure Daten, aber wenn ihr fordert, dass sie euch die Mahnung schriftlich zusenden, haben sie eure Adresse nicht.

Falls sie mehrmals anrufen, könnt ihr den Anruf aufnehmen – oder zumindest damit drohen. In der Regel ist das Gespräch dann sofort vorbei.

Alls Nummern aus der Kette 030255554* blockieren

Wie bereits erwähnt, ist die Nummer 03025555459 nur Teil einer ganzen „Rufnummerngasse“ und deshalb lassen sich alle Nummern der Reihe einfach blockieren – zumindest bei Android, im Festnetz und der Fritzbox. Beim iPhone geht das leider so nicht. Zumindest könnt ihr dort aber jede der Nummern einzeln sperren.

Das Video zeigt euch, wie ihr eine Telefonnummer in Android und iPhone sperren könnt. An anderer Stelle erklären wir euch die Möglichkeit, in Android eine ganze Rufummerngasse zu blockieren.

Ihr könnt all diese Telefonnummern im Festnetz der Telekom blockieren, indem ihr das „Telefoniecenter“ aufruft und dann den Anfang der Nummer mit einem Sternchen (*) am Ende on die Sperrliste eintragt.

Genauso funktioniert es, wenn ihr Telefonnummern in der Fritzbox blockieren möchtet. Ruft die Einstellungen auf und tragt dann den Anfang der Telefonnummer mit einem Sternchen am Ende in die Blocklist ein.

