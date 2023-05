In Windows 7 und 8 öffnete man das Netzwerk- und Freigabecenter über das Netzwerk-Symbol in der Taskleiste mit der rechten Maustaste. Ab dem Windows 10 Fall Creators Update und in Windows 11 werden dort aber nur die Netzwerk- und Interneteinstellungen angezeigt. Wir zeigen, wie ihr das Netzwerk- und Freigabecenter trotzdem öffnet.

Schnellanleitung für Windows 10 und 11

Drückt die Tastenkombination Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Gebt ein control.exe /NAME Microsoft.NetworkAndSharingCenter Bestätigt mit Enter .

Windows 10: Netzwerk- und Freigabecenter öffnen

Der Weg über das Netzwerk-Symbol in der Taskleiste funktioniert ab Windows 10 Fall Creators Update oder in Windows 11 nicht mehr:

In Windows 10 fehlt das Netzwerk- und Freigabecenter im Netzwerk-Symbol. (Bildquelle: GIGA)

So geht es trotzdem:

Klickt mit der rechten Maustaste auf das Netzwerk- beziehungsweise WLAN-Symbol und wählt „Netzwerk- und Interneteinstellungen öffnen“ aus. Wählt links den Menüpunkt „Ethernet“ aus. Klickt rechts auf den Schriftzug „Netzwerk- und Freigabecenter“.

Hier findet ihr das Netzwerk- und Freigabecenter. (Bildquelle: GIGA)

Nun öffnet sich die gewohnte Oberfläche, in denen ihr eure WLAN- und Netzwerkeinstellungen prüfen und ändern könnt.

Gleich zu den Netzwerkverbindungen springen

Wenn ihr die Eigenschaften eurer Netzwerk- und WLAN-Verbindungen beziehungsweise -Adapter gleich öffnen wollt, geht ihr so schneller vor:

Über den Ausführen-Dialog öffnet ihr die Netzwerkverbindungen sehr schnell. (Bildquelle: GIGA)

Drückt die Tastenkombination Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Tippt ncpa.cpl ein und drückt Enter . Windows 10 öffnet nun sofort das Fenster „Netzwerkverbindungen“.

Netzwerk- und Freigabecenter über Systemsteuerung öffnen

Alternativ erreicht ihr das Netzwerk- und Freigabecenter über die Systemsteuerung von Windows 10 oder 11:

Drückt die Tastenkombination Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Gebt control ein und drückt Enter , um die Systemsteuerung zu öffnen. Klickt auf den blauen Schriftzug „Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen“.

Hier öffnet ihr das Netzwerk- und Freigabecenter ebenfalls. (Bildquelle: GIGA)

