Der Xbox Game Pass ist ein toller Deal für Spieler. Immerhin bekommen sie eine gewaltige Auswahl an alten und neuen Games für Xbox-Konsolen oder PC – und das für gerade mal 9,99 Euro im Monat. Ein Entwickler äußert sich jetzt aber zu den Nachteilen des Abos.

Xbox Game Pass: „Er schadet unseren Verkäufen“

Der Xbox Game Pass erfreut sich großer Beliebtheit bei vielen Spielern. Allerdings teilen nicht alle Entwickler diesen Enthusiasmus. Dino Patti, bekannt für die Spiele Limbo, Inside und Sommerville äußert sich im Interview jetzt zur Zusammenarbeit mit Microsoft (Quelle: Videogames SI):

„Wir haben einen ziemlich guten Deal gemacht. Ich glaube auch, dass er unseren Verkäufen schadet. Viele Leute schauen ins Spiel, probieren es mal aus und zahlen dann aber nichts. Und wenn ihnen die ersten 10 Minuten nicht gefallen? Dann wars das. Und wenn die ersten 10 Minuten nicht so toll sind, ist das vielleicht auch ein Problem. Ich denke ist ok. Er ist nicht mein Favorit. Ich bevorzuge das alte Premium-Modell, bei dem ich dir etwas mit einem Video und großen Ideen verkaufe und so deine 30 Dollar verdiene. Und danach muss ich liefern. Ich brauche dann später kein Geld mehr von dir zu bekommen.“

Sony wollte Limbo – und verliert es sofort

Für Spieler ist es natürlich ein toller Deal, neue Games schnell ausprobieren zu können, ohne dafür mehr zahlen zu müssen. Entwickler wie Patti sehen auch die andere Seite. Spiele müssen euch jetzt viel schneller packen als noch zuvor. Sonst riskieren sie, dass ihr einfach ein neues Spiel aus der riesigen Bibliothek auswählt.

Trotz der Kritik am Game Pass macht das Interview klar, dass es bei der Konkurrenz nicht viel besser aussieht. Als Patti zusammen mit seinem Entwicklerstudio Playdead nach einem Publisher für Limbo suchte, war Sony sehr interessiert. Allerdings verlangte der PlayStation-Hersteller die Rechte an der Marke und so platzte der Deal. Google Stadio war später sogar bereit, eine niedrige achtstellige Summe für Summerville zu zahlen. Patti lehnt jedoch ab, da er vom Konzept Streaming nicht überzeugt war. Da Stadia jetzt nicht mehr existiert, war das wohl die richtige Entscheidung.