Die Zukunft von Assassin’s Creed sieht rosig aus! Spieler können sich in den nächsten Jahren auf zahlreiche neue Ableger freuen. Darunter auch der größte Fan-Wunsch: ein Assassin’s Creed mit Japan-Setting. Nur ein genialer Ableger ist leider in Vergessenheit geraten.

Das große Comeback von Assassin’s Creed

Nach einer längeren Pause wird die beliebte Assassinen-Reihe von Ubisoft aller Voraussicht nach mit Assassin’s Creed Mirage in diesem Jahr zurückkehren. Und auch die kommenden Jahre sind bereits mit zahlreichen Ablegern durchgeplant. Eine genaue Übersicht findet ihr in diesem Artikel:

Was dagegen keine Rolle mehr spielt, ist Assassin’s Creed Rogue – das vielleicht beste Spin-Off der gesamten Reihe. Rogue erschien 2014 für die PS3 und Xbox 360, während parallel Assassin’s Creed Unity eine neue Ära auf der PS4 und Xbox One einläutete. Was wohl auch einer der Gründe dafür sein dürfte, weshalb Rogue eher unbeachtet blieb.

Rogue ist das düsterste Assassin’s Creed

Dabei traute sich ausgerechnet dieser Teil etwas, was sonst kein anderer Assassin’s-Creed-Teil gewagt hat: In Rogue übernehmt ihr die Rolle der verhassten Templer und geht gnadenlos auf Assassinenjagd.

Das Gameplay unterscheidet sich dabei kaum von den anderen Spielen der Reihe. Auch in Rogue kraxelt ihr Bauwerke hoch, meuchelt Soldaten nieder und tragt eine stylische Kapuze. Der Perspektivwechsel sorgt aber für ein völlig anderes Feeling. Anstatt für Freiheit kämpft ihr nun um Kontrolle. Dabei werden euch die Ansichten der Templer viel näher gebracht als in jedem anderen Teil.

Es ist bedauerlich, dass Ubisoft dieses Konzept nie wieder aufgegriffen hat. Dabei wäre Rogue der ideale Startpunkt für eine Parallel-Reihe gewesen, eine Art Anti-Assassin’s-Creed. Zwar spendierte Ubisoft Rogue im Jahr 2018 noch eine aufpolierte Version für die PS4 und Xbox One, danach war aber Schluss.

Wer das Spiel verpasst hat, kann Rogue als Nutzer von PS Plus Extra ohne zusätzliche Kosten nachholen:

