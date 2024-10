GTA, Skyrim und mehr: 9 Nebenmissionen, die so verrückt sind wie genial

© Rockstar Games 3 / 10

Anzeige

Kifflom! – mit dieser Phrase begrüßen sich die Anhänger des Epsilon-Kults in GTA. Ihr wisst nicht, wer der Epsilon-Kult ist? Dann solltet ihr unbedingt GTA 5 starten und euch auf die Suche nach der „Wahrheit“ begeben. Während der versteckten Epsilon-Missionen könnt ihr als Michael einer Sekte beitreten, die euch wie eine Weihnachtsgans ausnehmen will.