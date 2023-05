Nintendo hat sich zur Zukunft der Switch geäußert, welche innerhalb der nächsten Monate nicht allzu rosig aussehen wird. Zudem hat der Entwickler bestätigt, dass die Verkäufe der sechsjährigen Konsole zurückgegangen sind.

Nintendo Switch Facts

Nintendo hat schlechte Nachrichten: Keine neue Switch innerhalb der nächsten Monate

Hätte Nintendo für Mitte 2023 den Release einer neuen Switch-Konsole geplant, so wäre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sicherlich gemeinsam mit der Konsole in den Release gegangen. Da das nicht passiert ist, scheint eine neue Nintendo-Konsole noch in weiter Ferne zu liegen – und das bestätigt jetzt auch ein Finanzbericht des Konzerns.

So könnt ihr eure Nintendo Switch vor dem Konsolentod bewahren:

So bewahrt ihr eure Nintendo Switch vorm Konsolentod Abonniere uns

auf YouTube

Dort erklärt Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa, dass bis zum 31. März 2024 keine neue Hardware seitens des Studios finanziell eingeplant ist (Quelle: Polygon). Zwar können sich solche Pläne noch ändern, doch erst einmal scheint Nintendo so bald keine Switch 2 vorstellen zu wollen. Nach dem 31. März 2024 sind aber alle Karten offen: Womöglich ist der Release der Konsole Mitte 2024 geplant, allerdings ist das natürlich nur eine Theorie. Dass auch 2023 keine Switch 2 auf den Markt schlittert, enttäuscht einige Fans auf Reddit – andere sind aber weiterhin sehr zufrieden mit ihrer momentanen Konsole (Quelle: Reddit).

Für einen baldigen Release einer neuen Switch-Konsole sprechen auch die Sales im Finanzbericht: Demzufolge sind die Nintendo-Switch-Verkäufe im letzten Fiskaljahr zurückgegangen. Das ist natürlich keine große Überraschung, wenn man bedenkt, dass die Konsole mittlerweile sechs Jahre alt ist. Indes erklärt Nintendo im Finanzbericht, dass die Switch-Verkäufe in den nächsten Monaten mithilfe neuer Spiele und Add-Ons wieder angekurbelt werden sollen.

Nintendo Switch OLED The Legend of Zelda: Tears the Kingdom Sichert euch die OLED-Switch im The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Look Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.05.2023 15:24 Uhr

Übrigens ist das letzte Fiskaljahr bereits am 31. März 2023 zum Ende gekommen. Sollte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ein derart großer Erfolg werden wie sein Vorgänger, dann muss sich Nintendo wahrscheinlich gar keine so großen Sorgen um die kommenden Switch-Verkäufe machen.