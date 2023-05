Stolze 69,99 Euro kostet das neue The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Nintendo eShop und bei vielen anderen Anbietern. Doch bei Euronics und Okay Soft könnt ihr euch das Spiel schon jetzt 10 Euro günstiger sichern.

Zelda: Tears of the Kingdom 10 Euro günstiger sichern

Eigentlich sollte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bereits im letzten Jahr erscheinen, wurde jedoch noch einmal verschoben. Doch am 12. Mai 2023 hat das Warten ein Ende. Viele Switch-Fans haben sich das neue Zelda-Abenteuer sicherlich schon vorbestellt und sich eventuell sogar eine der begehrten Collector-Editions gesichert.

Doch wer bislang noch nicht zugeschlagen hat, kann aktuell beim Kauf der Standard-Version rund 10 Euro sparen. Denn sowohl Euronics als auch Okay Soft bieten The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Vergleich zur Konkurrenz knapp 10 Euro günstiger an. Bei Euronics kostet der Switch-Kracher 59,00 Euro, es kommen jedoch noch 1,99 Euro Versandkosten hinzu – macht unterm Strich also 60,99 Euro (zum Angebot von Euronics). Noch einen Euro günstiger gibt es das Spiel bei Okay Soft. Hier werden 59,95 Euro als Preis aufgerufen, der Versand erfolgt jedoch kostenlos (zum Angebot von Okay Soft).

Bei Okay Soft handelt es sich laut Trustpilot um ein verifiziertes Unternehmen, das mit einer Bewertung von 4,8 von 5 möglichen Punkten hervorragend bei den Käufern abschneidet.

Gut zu wissen: Bei Euronics scheint eure Bestellung am 12. Mai 2023 verschickt zu werden, bei Okay Soft geht das Paket schon einen Tag eher raus, wenn ihr heute noch vorbestellt. Okay Soft versendet zudem die EU-Version des Spiels mit UK-Cover, während es bei Euronics die deutsche Version zu kaufen gibt. Doch keine Panik, die EU-Version von Okay Soft bietet ebenfalls eine deutsche Sprachausgabe.

Ihr könnt es kaum noch erwarten, selbst ins Spiel zu starten? Dann schaut euch am besten das offizielle Gameplay-Video von Nintendo an, um euch perfekt auf das neue Zelda-Abenteuer vorzubereiten:

Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo zeigt 10 Minuten Gameplay

Rabatt auch bei MediaMarkt und Saturn – aktuell aber vergriffen

Auch bei MediaMarkt und Saturn wird The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom momentan im Online-Shop für 59,99 Euro gelistet – sogar der Versand erfolgt hier kostenlos. Das einzige Problem: Das Spiel kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr bestellt werden.

Es ist jedoch gut möglich, dass sich das zum Release am 12. Mai 2023 wieder ändert, wenn alle Vorbestellungen abgearbeitet sind. Ob die beiden Elektronikmärkte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch den 10-Euro-Rabatt anbieten, ist zum aktuellen Zeitpunkt offen. Wer jedoch nicht bei Euronics oder Okay Soft bestellen will, könnte mit etwas Glück auch so noch 10 Euro beim Kauf sparen.