Starfield hat eine Altersfreigabe in den USA erhalten, die so einiges über die Story, das Gameplay und die Romanzen im Spiel verrät. Wie es aussieht, können sich Spieler auf pikante Spielmechaniken freuen.

Starfield Facts

Bethesdas Starfield ist das neue Blockbuster-Projekt der Skyrim-Entwickler und soll am 6. September 2023 erscheinen. Im Science-Fiction-Rollenspiel werdet ihr Tausende Planeten mit eurem eigenen Raumschiff erkunden, auf der Suche nach mysteriösen Artefakten, die möglicherweise auf fremdes Leben im All hindeuten könnten.

Starfield wird pikant: Sex, Drogen und Blut wurden bestätigt

Am 9. Mai 2023 hat das US-amerikanische ESRB (Entertainment Software Rating Board) Starfield eine Altersfreigabe erteilt (Quelle: ESRB). Demzufolge ist Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel für Mature (17+) freigegeben worden. Besonders interessant ist hier aber der dazu veröffentliche Text, welcher nicht nur neue Details zur Story verrät, sondern auch Romanzen, Sex, Drogen und Blut im Spiel bestätigt.

Wir haben für euch die Details aus dem ESRB-Text zu Starfield zusammengefasst:

Ihr spielt einen Bergarbeiter („Miner“), der mysteriöse Artefakte im Weltall aufspüren und sammeln soll

Ihr kämpft im Spiel unter anderem gegen Menschen, Roboter und Alienwesen

Es wird sichtbares Blut auf Oberflächen geben sowie blutige Effekte während des Kampfes

geben sowie Ihr werdet das Bett mit Companions teilen können

Ein Charakter sagt offenbar nach dem sexuellen Akt zu euch: „Ich bin absolut dafür, etwas wild zu werden, aber lass es uns nächstes Mal ohne die Jetpacks versuchen.“

Es wird eine fiktionale Droge namens „Aurora“ geben, die ihr kaufen, stehlen, herstellen und einnehmen könnt

Auf Reddit gibt es mittlerweile jede Menge positive Reaktionen zu dem Rating (Quelle: Reddit).

In unserem Sammelartikel verraten wir euch alles zu Starfield:

Den vollen Text könnt ihr auf der offiziellen ESRB-Seite zu Starfield lesen. Vieles aus dem Text war bereits bekannt – wie etwa die Story rund um Alien-Artefakte oder der Fakt, dass ihr Romanzen mit NPCs in Starfield eingehen könnt. Bis gestern ist jedoch nicht klar gewesen, wie genau die Romanzen dargestellt werden, ob es Sex geben wird und wie viel Blut ihr im Spiel sehen werdet. Die bisher veröffentlichten Trailer zum Spiel etwa haben so gut wie kein Blut gezeigt.

Zudem hatten Spieler vermutet, dass es womöglich gar keinen Sex in Starfield geben wird. Grund zu der Annahme gab die australische Alterseinstufung zum Spiel, welche bereits am 15. März 2023 veröffentlicht wurde (Quelle: Australian Classification). Hier wurde eine Grafik gezeigt, welche die Auswirkungen von Sex im Spiel als nicht existent eingestuft hat. Drogen erhielten dagegen die höchste Einstufung, mit der Beschreibung „interaktiver Drogenkonsum“. Starfield bekam in Australien eine Altersfreigabe ab 18 Jahren.

Schaut euch den neuesten Trailer zu Starfield an:

Starfield: Offizieller Launch-Termin-Trailer

Vermutlich könnt ihr in Starfield zwar das Bett mit euren Begleitern teilen, doch sexuelle Handlungen – wie in Mass Effect – werdet ihr dabei nicht zu sehen bekommen. Starfield wird voraussichtlich am 6. September 2023 für PC und Xbox Series erscheinen; am 11. Juni soll außerdem eine Starfield Direct stattfinden, bei der Bethesda sicherlich noch mehr über das Rollenspiel verraten wird.