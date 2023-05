Der Planet Jedha ist ein zentraler Bestandteil der Story von Star Wars Jedi: Survivor. Dort stoßt ihr ebenfalls auf das Grab des Wegfinders. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr das Rätsel rund um das Grab des Wegfinders löst.

Star Wars Jedi: Survivor Facts

Grab des Wegfinders - Fundort

Neben dem Grab von Uhrma, was ebenfalls durch ein Rätsel geschützt ist, gibt es auf Jedha auch das Grab des Wegfinders. Um das Grab des Wegfinders zu öffnen, müsst ihr eine Questreihe vollziehen in der ihr 3 Rätsel erfolgreich meistert.

Ihr findet das Grab des Wegfinders im gleichnamigen Bereich in der Narkis-Wüste von Jedha, es befindet sich in der Mitte des Bereiches Trockene Ebene. Um es zu öffnen, müsst ihr den Pfad der Hartnäckigkeit, den Pfad der Überzeugung und den Pfad der Wiederherstellung abschließen. Die Reihenfolge, in der ihr die Pfade abschließt, ist hierbei egal.

Wichtiger Hinweis: Um die Pfade abschließen zu können, müsst ihr Merrins Talisman, den Air-Dash und den verbesserten Greifhaken besitzen. Alle 3 Upgrades erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Das folgende Bild zeigt euch den Fundort des Grabes und weiter unten verraten wir euch die Lösung jedes einzelnen Pfades:

Grab des Wegfinders - Fundort (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Pfad der Hartnäckigkeit - Lösung & Fundort

Den Pfad der Hartnäckigkeit findet ihr neben dem Bereich Trockene Ebene (Narkis-Wüste). Reist zum Meditationspunkt Anachoreten-Basis und haltet euch rechts. In der Nähe befindet sich übrigens auch einer der 12 Fische für Skoova.

Das folgende Video zeigt euch den Fundort und die Lösung vom Pfad der Hartnäckigkeit:

Pfad der Überzeugung - Lösung & Fundort

Den Pfad der Überzeugung findet ihr neben dem Bereich Trockene Ebene (Narkis-Wüste). Reist zum Meditationspunkt Trockene Ebene und haltet euch rechts.

Das folgende Video zeigt euch den Fundort und die Lösung vom Pfad der Überzeugung:

Pfad der Wiederherstellung - Lösung & Fundort

Den Pfad der Wiederherstellung findet ihr neben dem Bereich Wüstenkamm (Narkis-Wüste). Reist zum Meditationspunkt Anachoreten-Basis und haltet euch links. In der Nähe befindet sich übrigens auch ein Machtriss.

Das folgende Video zeigt euch den Fundort und die Lösung vom Pfad der Wiederherstellung:

Grab des Wegfinders - Belohnung

Wenn ihr alle 3 Pfade erfolgreich abgeschlossen habt, könnt ihr zum Grab des Wegfinders zurückkehren. In der Mitte vom Grab ist nun die Plattform etwas eingesunken. Stellt euch auf die Plattform, daraufhin bringt euch der Fahrstuhl nach unten.

Als Belohnung erhaltet ihr das Lichtschwert von Eno Cordova, ein Echo und das Karten-Upgrade „Schätze“, mit dem nicht gefundene Relikte auf eurer Holokarte angezeigt werden. Achtet darauf, dass ihr alle 3 Belohnungen einsammelt, denn sie werden auch nicht automatisch gegeben.

Das folgende Video zeigt euch nochmal das Grab des Wegfinders und alle Belohnungen:

Was sagt ihr zum Rästel und den Belohnungen vom Grab des Wegfinders? Falls ihr Fragen haben solltet, stellt sie in den Kommentaren. Wir versuchen euch zu helfen.

