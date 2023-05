Neben der Hauptstory gibt es in Star Wars Jedi: Survivor auch Nebenmissionen, die sogenannten Gerüchte. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr die Nebenquest „Enthülle das Geheimnis der Schlucht“ absolviert und welche Belohnung auf euch wartet.

Geheimnis der Schlucht - Lösung

Wenn ihr gerade keine Lust habt zu lesen, könnt ihr euch einfach das folgende Video anschauen. Dort zeigen wir euch, wie ihr die Nebenmission erhaltet, wie ihr die Nebenquest abschließt und welche Belohnung ihr bekommt. Weiter unten gehen wir nochmals detaillierte auf die Vorgehensweise ein:

Neben den Nebenmissionen „Grab von Uhrma“ und dem „Grab des Wegfinders“, die beide auf dem Planeten Jedha stattfinden, gibt es auch auf Koboh Nebenmissionen. Die Nebenquest „Enthülle das Geheimnis der Schlucht“ erhaltet ihr von einem Alien neben eurer Cantina. Er befindet sich über dem Außeneingang zum Keller. Interagiert mit ihm, daraufhin gibt er euch die Quest.

Alles, was danach kommt, ist eigentlich ziemlich simpel. Was ihr jedoch wissen müsst, ist die Tatsache, dass ihr die Nebenmission erst abschließen könnt, wenn ihr die Machtfähigkeit Schmettern, den Air-Dash und das Zähmen der Tiere gelernt habt. Die Fertigkeiten erhaltet ihr alle automatisch während der Story. Wenn ihr die Fähigkeiten also noch nicht besitzt, müsst ihr die Story weiter vorantreiben, bis ihr sie bekommt.

Wenn ihr bereit seid, reist zum Meditationspunkt „Südliches Gebiet“ in Rambler’s Reach. Dreht euch am Spawnpunkt leicht nach rechts, dort müsst ihr die Wandplatte nach unten ziehen. Lauft an der Platte entlang und begebt euch auf die andere Seite.

Auf der anderen Seite angekommen müsst ihr das große Tier mit R1 beziehungsweise RB zähmen. Daraufhin springt an seinen „Rüssel“ und lasst euch herübertragen. Sobald ihr das gemacht habt, müsst ihr eigentlich nur noch dem Verlauf der Schlucht folgen. Innerhalb der Schlucht müsst ihr ein paar Gegner besiegen und die ein oder andere Parkour-Einlage absolvieren.

Am Ende der Schlucht findet ihr ein fliegendes Reittier. Hängt euch ran und fliegt geradeaus auf die andere Seite. Dort wartet die Kiste mit der Belohnung auf euch.

Geheimnis der Schlucht - Belohnung

Als Belohnung erhaltet ihr das Lichtschwert „Jäger“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn ihr die Kiste auf der anderen Seite der Schlucht öffnet, erhaltet ihr eure Belohnung. Als Reward bekommt ihr das Lichtschwert „Jäger“ und ein paar Erfahrungspunkte.

