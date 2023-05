Bei Disneys Streaming-Dienst läuft es alles andere als rund. Zwar steigt der Konzernumsatz, doch innerhalb weniger Monate haben sich ganze vier Millionen Kunden von Disney+ verabschiedet. Dafür gibt es gute Gründe, meint Disney.

Disney+ Facts

Disney+ verliert Millionen Abonnenten

Bei der Vorstellung neuer Quartalszahlen hat Disney sich auch in Sachen Abonnenten in die Karten schauen lassen. Demnach hat der Streaming-Dienst Disney+ seit Dezember 2022 ganze vier Millionen zahlende Kunden verloren. Jetzt kommt Disney+ noch auf 158 Millionen Abonnenten. Im Quartal zuvor verabschiedeten sich bereits 2,4 Millionen Kunden von Disney+.

Eine Begründung hat Disney gleich mitgeliefert. Laut Konzernchef Bob Iger liegt der Rückgang hauptsächlich an dem Angebot Disney+ Hotstar, das nur in Indien und einigen Teilen Südostasiens verfügbar ist. Disney+ hat aber auch in den USA und Kanada rund 300.000 Abonnenten verloren.

Um dem spürbaren Rückgang entgegenzuwirken, will Disney+ ab Ende des Jahres auch Inhalte des zu Disney gehörenden Anbieters Hulu verfügbar machen. Das soll dazu beitragen, neue Nutzer anzusprechen und an den Streaming-Dienst zu binden. Dennoch sollen die beiden Dienste unabhängig voneinander buchbar bleiben. In Deutschland sind Hulu-Originalproduktionen bereits auf Disney+ im STAR-Segment verfügbar.

Von Disney+ abgesehen konnte der Konzern seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal um 13 Prozent auf 21,8 Milliarden US-Dollar steigern. Nach dem Corona-Einbruch haben die Freizeitparks und Hotels des Konzerns für deutlich höhere Umsätze gesorgt, besonders in den USA. Der Konzerngewinn wird mit 1,27 Milliarden US-Dollar angegeben (Quelle: The Walt Disney Company).

Wie macht sich Disney+ im großen Streaming-Vergleich?

Der große Streaming-Vergleich 2023 Abonniere uns

auf YouTube

Disney+ verliert, Paramount gewinnt

Während Disney+ mit sinkenden Abozahlen zu kämpfen hat, sieht es bei der Konkurrenz von Paramount deutlich besser aus. Zuletzt entschieden sich 4 Millionen neue Kunden für ein Abonnement bei Paramount+. Der Streaming-Dienst kommt jetzt weltweit auf 60 Millionen zahlende Kunden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.