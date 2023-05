Apple hat mit „Apple Music“ seinen eigenen Musik-Streaming-Dienst. Wie bei Spotify und Co. könnt ihr über Apple Music per Stream Musik hören. Ärgerlich ist es, wenn der Dienst nicht funktioniert oder beim Musik-Streaming mit Apple Music Probleme auftreten. Was kann man bei Problemen machen?

Wir zeigen euch, wie man gängige Störungen bei Apple Music beseitigt wie man überprüft, ob der Dienst bei anderen Nutzern auch down ist und was man machen kann, wenn die Musik nicht läuft.

Apple Music-Probleme: Was tun, wenn der Dienst nicht funktioniert?

Falls Apple Music bei euch nicht starten will, solltet ihr zunächst sicherstellen, dass iOS sowie die Apple-Music-App in der aktuellen Version auf dem Smartphone installiert sind.

Kleinere Probleme lassen sich meist lösen, wenn ihr einfach euer Smartphone neu startet.

Für die Nutzung des Dienstes wird eine Anmeldung vorausgesetzt. In den ersten Monaten nach der Anmeldung kann der Dienst gratis getestet werden.

Stellt bei der Wiedergabe sicher, dass ihr mit dem richtigen Account eingeloggt seid und noch ein aktives Abonnement besteht.

Habt ihr ein älteres Apple-Gerät, funktioniert Apple Music leider nicht .

. Beachtet, dass die besonders bei Releases exklusiver Alben stark beansprucht werden könnten. Es kann daher durchaus vorkommen, dass es beim Login-Versuch zu Problemen kommt.

Stellt ihr Störungen beim Start oder bei der Anmeldung von Apple Music fest, empfiehlt sich ein Blick auf die Webseite allestoerungen.de.

Hier können Nutzer eigene Probleme mit iTunes und Co. melden. So behaltet ihr im Auge, ob es größere Probleme beim Start von Apple Music gibt.

Für das Streaming der Lieder und die Anmeldung benötigt ihr eine aktive Internetverbindung. Wer viel unterwegs ist, kann vorab auch einzelne Lieder für den Offline-Modus speichern.

Im Webangebot von Apple könnt ihr den Server-Status von Apple Music online prüfen. Ist der Punkt bei den „Apple Music“-Diensten nicht grün, liegt eine größere Störung vor und ihr müsst warten, bis das Problem von Apple behoben wird.

An anderer Stelle helfen wir euch, wenn die Meldung „Dieser Inhalt ist nicht autorisiert“ bei Apple Music auftaucht.

Apple Music down, funktioniert nicht oder Anmeldung schlägt fehl?

Sollte Apple Music auf dem Android-Gerät nicht funktionieren, überprüft, ob ihr eine Internet-Verbindung mit dem Smartphone aufbauen könnt. Darüber hinaus hilft es häufig, den Cache der App zu leeren . Fehler lassen sich auch beheben, indem man die Anwendung zunächst komplett vom iPhone oder Android-Smartphone löscht und dann sauber neu installiert. Nutzt ihr den Dienst auf dem iPhone, hilft es bei Problemen auch, sich kurz aus der iCloud ab- und dann wieder anzumelden. Sollte der Dienst immer noch nicht funktionieren, liegt möglicherweise ein Fehler am Smartphone vor. Dann könnt ihr überlegen, es zurückzusetzen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

