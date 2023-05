Obwohl Huawei unter dem US-Bann leidet und von vielen Technologien abgeschnitten ist, zeigt das chinesische Unternehmen wieder einmal, dass es weiterhin an der Spitze mitspielt. Der Abschied von Leica hat der Kamera im neuen Top-Smartphone in jedem Fall nicht geschadet, wie sich bei DxOMark zeigt.

Huawei P60 Pro hat die beste Smartphone-Kamera

Viele Smartphone-Hersteller wollen sich diesen ersten Platz sichern, doch nur ganz wenige haben es bisher geschafft. Es geht um den Kamera-Thron bei DxOMark, der besonders in den letzten Jahren heiß umkämpft ist. Huawei ist kein Unbekannter auf dem ersten Platz und beweist auch mit dem gerade vorgestellt P60 Pro wieder einmal, dass es auch ohne die Zusammenarbeit mit Leica für den ersten Platz reicht.

Mit 156 Punkten setzt sich das Huawei P60 Pro deutlich vor die namhafte Konkurrenz. Apple kommt mit dem iPhone 14 Pro Max nur auf 146 Punkte. Samsung mit dem Galaxy S23 Ultra nur auf 140 Punkte. Auch Google kann mit dem Pixel 7 Pro und 147 Punkten nicht im Ansatz mithalten.

Das Huawei P60 Pro hat in so gut wie jeder Disziplin die höchste Punktzahl geholt. Dazu zählen die Bildqualität, die Zoom-Fähigkeiten und bei Bokeh-Bildern. Im Bereich von Videos war es mit 147 von 149 Punkten knapp an der Spitze dran. Nur bei der Vorschau des Bildes schneidet Huawei mit 75 von 91 Punkten deutlich schlechter ab. Das, was ihr auf dem Handy seht, ist nicht wie das Foto am Ende wirklich aussieht.

Im Video stellen wir euch das Huawei P60 Pro genau vor:

Huawei überzeugt trotz Einschränkungen

Obwohl Huawei keinen Zugriff auf den Play Store und bestimmte Apps und Dienste hat, kein 5G-Modem verbauen kann und wir in Deutschland den schwächeren Akku erhalten, ist das P60 Pro von der Hardware wirklich gut gelungen. Der Preis von 1.200 Euro (bei Huawei anschauen) ist aber auch sehr hoch, denn mit den Einschränkungen wird nicht jeder leben wollen. Bei der Kamera werden hingegen keine Kompromisse gemacht, wie DxOMark zeigt.

