Mit dem P60 Pro hat Huawei ein neues Flaggschiff vorgelegt, das ab sofort zu haben ist. In unserem Hands-On-Video werfen wir einen ersten Blick auf das 4G-Smartphone, das vor allem mit seiner Kamera überzeugen will.

Huawei P60 Pro im Hands-On-Video

Pünktlich zum Start des neuen Huawei P60 Pro haben wir uns das Handy des chinesischen Herstellers genauer angeschaut. Was das neue Flaggschiff an Leistung bietet, für welches Design sich Huawei entschieden hat und wie es sich vom Vorgänger unterscheidet, erfahrt ihr im oben eingebundenen Video.

Wie bei Huawei mittlerweile üblich, müssen Kunden auf Android als Betriebssystem verzichten. Stattdessen kommt die Huawei-Entwicklung HarmonyOS in der Version 3.1 zum Einsatz, zusammen mit der Benutzeroberfläche EMUI 13.1.

Da der Hersteller für seine Smartphones keine 5G-Prozessoren erhält, ist die 4G-Variante des Snapdragon 8+ Gen 1 verbaut. Ihm stehen je nach Modell zwischen 8 und 12 GB Arbeitsspeicher und 256 oder 512 GB Festspeicher zur Seite. Der Speicher lässt sich über eine externe Nano-Memory-Card um 256 GB erweitern.

Highlight des Handys ist die Kamera. Auf der Rückseite sind drei Linsen verbaut, die zweimal 48 MP (Weitwinkel und Telefoto) und einmal 13 MP bieten (Ultraweitwinkel). 4K-Videos sind mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde möglich. Selfies können mit bis zu 13 MP erstellt werden. Der Akku des Huawei P60 Pro bietet eine Kapazität von 4.815 mAh und lässt sich kabelgebunden mit 88 Watt aufladen. Drahtlos sind 50 Watt möglich.

Huawei P60 Pro ab 1.199 Euro

Das Huawei P60 Pro lässt sich in Deutschland ab sofort in den Farben Rococo Pearl und Schwarz ab 1.199 Euro bestellen. Falls 12 GB RAM und 512 GB Festspeicher gewünscht sind, erhöht sich der Preis auf 1.399 Euro. Mit der Auslieferung will Huawei am 22. Mai 2023 beginnen. Bis zum 5. Juni erhalten Kunden noch die Smartwatch Huawei Watch GT3 mit in das Paket gelegt (Quelle: Huawei).

