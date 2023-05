Viele Menschen kaufen sich zunächst ein Balkonkraftwerk und wollen später eine große Solaranlage auf ihrem Dach installieren. Einige wollen auch ihre Solaranlage erweitern und ein Balkonkraftwerk anschließen. Funktioniert das überhaupt? Genau das klären wir jetzt auf.

Balkonkraftwerk und Solaranlage auf dem Dach möglich?

Mit großen und kleinen Solaranlagen lässt sich viel Geld sparen. Sie erzeugen am Tag Energie und speisen diese ins Hausnetz ein. Der Überschuss wird bei einer großen Solaranlage verkauft oder in einem Akku-Speicher gespeichert. Bei Balkonkraftwerken wird die überschüssige Energie an den Versorger verschenkt. Hier gibt es keine Vergütung.

Doch was passiert, wenn ihr ein Balkonkraftwerk besitzt, auf den Geschmack der Sonnenenergie gekommen seid und danach eine Solaranlage auf dem Dach installieren möchtet?

Ganz so einfach ist die Geschichte nicht. Balkonkraftwerke unterliegen einer vereinfachten Anmeldung. Ihr müsst den Betrieb nur eurem Netzbetreiber mitteilen und euch im Marktstammdatenregister eintragen. Verbraucht ihr den produzierten Strom nicht, bekommt ihr dafür kein Geld von eurem Stromversorger. Trotzdem wird die überschüssig produzierte Energie im Zwei-Richtungs-Stromzähler angezeigt.

Genau da liegt das Problem. Installiert ihr danach nämlich noch eine große Solaranlage auf dem Dach, wird der gleiche Stromzähler genutzt, um die überschüssige Energie zu erfassen, für die ihr Einspeisevergütung bekommt. Die Kombination von Balkonkraftwerk und großer Solaranlage auf dem Dach ist also nicht erlaubt. Nur wenn das Balkonkraftwerk über einen eigenen Stromzähler läuft, dann wäre die Kombination möglich (Quelle: Money for Future).

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Balkonkraftwerk in Solaranlage integrieren

Statt das Balkonkraftwerk über die Steckdose zu betreiben, könnt ihr die zwei Solarmodule aber auch einfach zum Teil der großen Solaranlage machen. Hier solltet ihr nur aufpassen, dass ihr unter Umständen einen eigenen String nutzt, wenn die Solarmodule nicht die gleiche Ausrichtung haben oder verschattet werden könnten. Das könnte sich nämlich negativ auf den Gesamtertrag der Solaranlage auswirken.

Ansonsten sind Solarmodule eines Balkonkraftwerks im Grunde ganz normale Solarmodule wie von einer Solaranlage auf dem Dach. Wenn diese direkt verkabelt werden, könnt ihr so euren Gesamtertrag um zwei Module steigern.

