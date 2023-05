Google gibt Richtlinien für Entwickler vor, wie sich Android-Apps verhalten sollen. Einigen Smartphone-Herstellern passt das nicht. Oft werden Apps im Hintergrund aggressiv beendet, obwohl diese eine Funktion erfüllen. Dafür hat Google nun eine Lösung vorgelegt und einen wichtigen Partner gefunden.

Mit Android 14: Konsistenz von Apps soll besser werden

Google plant mit Android 14 eine wichtige Änderung, die in erster Linie App-Entwicklern helfen wird, das volle Potenzial ihrer Anwendungen auszuschöpfen. Das ist aktuell bei einigen Herstellern nicht möglich, da diese Apps im Hintergrund aggressiv beenden. Das sorgt zwar mitunter für längere Akkulaufzeiten, aber auch dafür, dass Mediaplayer plötzlich aufhören, Musik oder Podcasts abzuspielen oder dass wichtige Benachrichtigung zeitverzögert oder gar nicht ankommen. Bestes Beispiel dafür sind Xiaomi und andere Hersteller wie Samsung. Genau das möchte Google jetzt ändern.

Google will Hersteller für sich gewinnen, die die Vorgaben für Apps in Android 14, die sich im Vorder- oder Hintergrund bewegen, einheitlich beachten. Es soll also keine eigenmächtigen Entscheidungen der Smartphone-Hersteller mehr geben, die Apps beenden, wenn diese bestimmte Parameter überschreiten. Samsung hat Google bereits für sich gewonnen. Das Unternehmen wird die in Android 14 vorgegebenen Verhaltensweisen bei Apps beachten und keine eigene Lösung mehr zum Beenden von Apps anwenden (Quelle: Google).

Wenn App-Entwickler also unbedingt auf gewisse Funktionen angewiesen sind und sicherstellen wollen, dass die App im Vordergrund laufen muss, sollen diese sich mit einer Abfrage explizit die Erlaubnis des Benutzers holen. Wurde diese gegeben, darf beispielsweise Samsung nicht mehr eigenmächtig entscheiden, die App doch in den Hintergrund zu schieben und zu schließen. Das soll alle Apps einheitlicher machen und Entwickler sollen ohne Probleme das volle Potenzial ihrer Apps ausschöpfen können.

Machen andere Smartphone-Hersteller mit?

Das wird die große Frage sein. Mit Samsung hat Google zwar den größten Smartphone-Hersteller der Welt für sich gewonnen, doch betroffen werden nur Geräte sein, die mit Android 14 laufen. Außerdem sind andere Hersteller deutlich aggressiver mit ihrer Vorgehensweise bei Apps, beispielsweise Xiaomi oder Huawei. Dort werden Apps sehr schnell im Hintergrund geschlossen, wie wir zuletzt im Test zum Xiaomi 13 Pro festgestellt haben. Das soll die Akkulaufzeit verbessern, schränkt die Apps auf dem Handy aber massiv ein. Eine Übersicht zu den teils drastischen Maßnahmen zur Hintergrundbeschränkung von Apps, und wie man diese beseitigt, bietet die Seite DontKillMyApp.

Google hat wie immer noch viel Arbeit vor sich, wenn nützliche Änderungen kommen und diese auch wirklich von den Herstellern umgesetzt werden sollen. Selbst dann dauert es noch einige Jahre, bis überhaupt genug Menschen Android 14 nutzen. Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte entwickelt.

