Die Google-Suche soll persönlicher werden. Künstliche Intelligenz und kurze Videos wie bei TikTok sollen die Suchergebnisse auffrischen, damit junge Nutzer bei der Stange bleiben. Internen Dokumenten zufolge plant Google sogar noch mehr.

Google Facts

Google: Neuausrichtung der Suche geplant

Die Suchergebnisseiten von Google könnten bald ganz anders aussehen. Nicht nur mit kleineren visuellen Verbesserungen sei zu rechnen, sondern gleich mit einer Neuausrichtung des Konzepts. Darauf weisen interne Dokumente hin, in denen das Google-Projekt Magi beschreiben wird. Details zur Umgestaltung sind jetzt an die Öffentlichkeit geraten (Quelle: The Wall Street Journal).

Konkret plant Google nicht weniger als die Abkehr von herkömmlichen Suchergebnissen. Stattdessen sollen KI-Chats wie bei Bing, aber auch mehr Inhalte aus sozialen Netzwerken und kurze Videos dominieren.

Die Suchmaschine soll „visueller, leichter zu konsumieren, persönlicher und menschlicher“ daherkommen, um vorrangig junge Internetnutzer zu begeistern. Content-Creator, zum Beispiel von TikTok, sollen auf die gleiche Weise unterstützt werden, wie es in der Vergangenheit bei Webseiten der Fall war.

Es ist davon auszugehen, dass der Konzern seine Vision bei seiner jährlichen Entwicklerkonferenz Google I/O am 10. Mai offiziell präsentiert. Möglicherweise werden erste Funktionen der Suchmaschine dann auch schon allgemein verfügbar gemacht. Google Bard, die Antwort auf ChatGPT von OpenAI, ist bislang nur sehr eingeschränkt zu nutzen.

Mit KI-Tools lassen sich auch Bilder erstellen:

So funktioniert „Kunst“ per KI – TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

Google-Suche: Antworten statt Links

Generell plant Google, die Suche künftig noch stärker um direkte Antworten auf Nutzerfragen zu erweitern. Die Verlinkung klassischer Webseiten könnte dabei nur noch eine untergeordnetere Rolle spielen. Nutzer sollen stattdessen über KI-Chats und TikTok-Videos schneller an Antworten auf ihre Fragen gelangen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.