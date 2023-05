Google zeigt bei Gmail jetzt deutlich mehr Werbung an. Die Anzeigen sind teils sogar zwischen einzelnen Mails zu finden. In sozialen Netzwerken häufen sich Beschwerden von Nutzern. Laut Google handelt es sich nur um ein Experiment.

Gmail: Mehr Werbung bei Google Mail

Googles beliebter E-Mail-Dienst Gmail, in manchen Ländern zeitweise auch als Google Mail bekannt, zeigt schon seit einigen Jahren Werbung an. Nun berichten Nutzer, dass Google die Schaltung der Anzeigen massiv ausgeweitet hat. Sowohl in der Gmail-App als auch in der Desktop-Variante ist mehr Werbung zu sehen.

Genervte Nutzer berichten davon, dass sich nicht nur die Frequenz, sondern auch die Platzierung der Werbung negativ geändert hat. So sollen Anzeigen in der E-Mail-Übersicht jetzt auch zwischen einzelnen Nachrichten auftauchen, was vorher nicht der Fall war. Zudem gibt es nun auch im Updates-Tab von Gmail Werbung zu sehen. Immerhin soll der allgemeine Posteingang von doppelten Anzeigen verschont bleiben.

Anscheinend sind nicht alle Nutzer gleichermaßen von der Werbeflut betroffen. Während manche deutlich mehr Anzeigen sehen, ist bei anderen in Sachen Werbung bislang alles beim Alten geblieben (Quelle: 9to5Google).

Fest steht aber auch, dass sich die Werbung bei Gmail auch ohne separaten Anzeigen-Blockierer noch relativ leicht unterbinden lässt. Nutzer müssen dazu lediglich in den Einstellungen des E-Mail-Dienstes die Kategorien-Ansicht ausschalten. Zwar verschwindet die Werbung dann, aber eingehende Mail werden eben nicht mehr automatisch kategorisiert.

Gmail-Werbung: Google spricht von Experiment

Google hat die zusätzliche Anzeigenschaltung bei Gmail mittlerweile bestätigt. In einem Statement heißt es, dass es sich hierbei um ein Experiment handeln würde. Nicht alle Nutzer seien Teil dieses Tests. Personen mit Workspace-Konten sind von dem Werbeexperiment ausgeschlossen.

