Wenn ihr derzeit nicht auf eure E-Mails im Gmail-Account zugreifen könnt, seid ihr nicht allein. Es scheint größere Probleme bei Google zu geben und einige Dienste funktionieren nicht.

Gmail (Google Mail) Facts

Nutzer melden weltweit, dass sie nicht auf ihre Nachrichten bei Gmail zugreifen können. Stattdessen erscheint lediglich eine Fehlerseite mit der Meldung „502. That‘s an error“. Schaut man sich die offizielle Übersicht zum Status der Google-Dienste an, sieht man hier noch keine Störung. Lediglich für den vergangenen Mittwoch, den 22. Februar, ist hier eine Down-Zeit verzeichnet.

Bilderstrecke starten (8 Bilder) Neue Optik für Gmail: So schön sieht Googles E-Mail-Dienst bald aus

Ist Gmail down?

Falls ihr derzeit eine E-Mail verfassen müsst oder lesen wollt und ihr keinen Zugriff auf euer Gmail-Postfach habt, müsst ihr euch demnach gedulden, bis die Störungen beseitigt werden. Noch gibt es von Google keine Informationen darüber, wie lange die Störungen anhalten werden und was die Ursachen für die Gmail-Probleme sind. In dringenden Fällen könnt ihr versuchen, ein anderes Gerät für den Zugriff auf euer Gmail-Konto zu probieren. Klappt es also zum Beispiel am PC nicht, versucht den Weg über die Gmail-App auf dem Smartphone.

Laut allestörungen.de haben zwar auch in Deutschland bereits über 1000 Nutzer Probleme mit den Google-Diensten gemeldet, allerdings scheint es sich nicht um eine generelle Störung zu handeln. Es gibt also auch Anwender mit einem Gmail-Account, bei denen Gmail nicht down ist und die weiterhin auf ihre E-Mails im Google-Postfach zugreifen können. Auch bei anderen Google-Diensten wie YouTube werden am Montagnachmittag vermehrt Probleme gemeldet.

Gmail funktioniert nicht: Was tun?

Bei einigen Nutzern kommt es vor, dass Gmail nicht funktioniert, obwohl es keine größeren Ausfälle gibt. Seid ihr betroffen, überprüft Folgendes:

Stellt sicher, dass euer Gerät eine Internetverbindung hat, um die E-Mails abzurufen.

Nutzt ihr Gmail im Browser, sollte der Browser auf dem neuesten Stand sein.

Cookies und Javascript müssen im Browser aktiviert sein.

Möglicherweise verhindern Browser-Add-ons , dass Gmail richtig funktioniert.

, dass Gmail richtig funktioniert. Auch eine aktivierte VPN-Verbindung kann zu Problemen mit den E-Mail-Diensten führen.

kann zu Problemen mit den E-Mail-Diensten führen. Löscht den Cache und die Cookies des Browsers und versucht es erneut.

Gmail Passwort zurücksetzen Abonniere uns

auf YouTube

Nutzt ihr die Gmail-App, untersucht Folgendes:

Das Smartphone muss ebenfalls mit dem Internet verbunden sein , damit Gmail funktioniert.

, damit Gmail funktioniert. Überprüft, ob die App auf dem neuesten Stand ist und führt gegebenenfalls ein Update durch.

Löscht den Cache der App.

Nutzt nicht die Gmail-App, sondern ruft euer E-Mail-Postfach im Browser auf und überprüft, ob ihr auf diesem Weg auf euer Postfach zugreifen könnt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.