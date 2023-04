Die allermeisten Besitzer von Android-Handys haben eine alte Android-Version auf ihren Geräten. Obwohl sich der Anteil von Android 13 in den letzten Monaten verdoppelt hat, sind weltweit lediglich etwas mehr als 12 Prozent aller Android-Smartphones damit ausgestattet.

Android 13: Die meisten Nutzer müssen warten

Google hat neue Android-Verteilungsstatistiken veröffentlicht. Ihnen zufolge haben es der Konzern und die Smartphone-Hersteller erneut nicht geschafft, die neueste Android-Version zügig zu verteilen. Der weltweite Anteil von Android 13 auf Android-Handys und -Tablets liegt nun bei gerade einmal 12,1 Prozent. Im Vergleich zum Januar 2023, als Android 13 erstmals in den Statistiken auftauchte, hat sich der Anteil aber immerhin mehr als verdoppelt.

Als Android 12 fast ein Jahr nach seiner Veröffentlichung zum ersten Mal in der Liste auftauchte, lag die Verbreitung bei nur 13,3 Prozent. Android 13 hat seinen Vorgänger also bereits in deutlich weniger Zeit nahezu eingeholt. Die guten Nachrichten sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Google und die Smartphone-Hersteller noch einen weiten Weg vor sich haben. Android 13 kam bereits im August 2022 auf den Markt.

Dass Kunden eine relativ zeitnahe Verteilung von Android-Updates wünschen, haben mittlerweile einige Hersteller verstanden. Samsung als Marktführer gibt die Updates zügiger weiter als früher, was einen großen Einfluss auf die Gesamtverbreitung neuer Android-Versionen hat. Auch chinesische Hersteller wie OnePlus, Oppo und Realme haben zugelegt. An Apples rasanter Update-Verteilung von iOS kommen die Android-Hersteller aber weiter nicht heran.

Android 11 verbreiteter als Android 12

Die neuen Statistiken von Google zeigen, dass Android 11 aus dem Jahr 2020 auch heute noch verbreiteter ist als der Nachfolger. Während Android 11 auf einen Anteil von 23,5 Prozent kommt, liegen Android 12 und 12L zusammen bei 16,5 Prozent (Quelle: 9to5Google).

