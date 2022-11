Samsung hat bereits damit begonnen, für erste Handys Android 13 mit One UI 5.0 als Update zu verteilen. Jetzt hat das südkoreanische Unternehmen einen konkreten Zeitplan für Deutschland veröffentlicht, der unzählige Geräte nennt, die bis Februar 2023 das große Software-Update erhalten. So wisst ihr genau, wann euer Handy oder euer Tablet an der Reihe ist.

Samsung-Zeitplan für Android-13-Updates veröffentlicht

Wie angekündigt hat Samsung damit begonnen, das Update auf Android 13 und One UI 5.0 für die Galaxy-S22-Smartphones zu verteilen. Das werden aber nicht die einzigen Smartphones des Unternehmens sein, die schnell ein Update auf die neue Software erhalten. Samsung hat eine komplette Liste mit allen Geräten für Deutschland veröffentlicht, die in den kommenden Monaten mit dem großen Software-Update versorgt werden (Quelle: Samsung). Mit dabei sind nicht nur neue Modelle, sondern auch ältere Smartphones, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

Oktober 2022

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

November 2022

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy Note20 5G

Galaxy Note20

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Tab S8+, S8+ 5G

Galaxy Tab S8, S8 5G

Galaxy Tab S8 Ultra, S8 Ultra 5G

Galaxy Tab S7, S7+

Dezember 2022

Galaxy Z Fold2 5G/LTE

Galaxy Z Flip, Z Flip 5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note10 Lite

Galaxy A72

Galaxy A71

Galaxy A52, A52 5G, A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A32 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M32

Galaxy XCover6 Pro

Galaxy XCover Pro

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S7 FE

Januar 2023

Galaxy A23 5G

Galaxy A22, A22 5G

Galaxy A13, A13 5G

Galaxy A12

Galaxy M23 5G

Galaxy M22

Galaxy M13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active4 Pro 5G

Galaxy Tab Active4 Pro

Galaxy Tab Active3

Galaxy Tab A7 Lite

Februar 2023

Galaxy A04s

Galaxy A03, A03s

Samsung zeigt, was sich mit Android 13 und One UI 5.0 auf eurem Smartphone ändert:

Samsung stellt Android 13 und One UI 5.0 vor

Weitere Updates von Samsung folgen

Das war aber nur der erste Schwung bis zum Februar 2023. Danach will Samsung noch weitere Geräte mit Android 13 versorgen. Neue Modelle wie das Samsung Galaxy S23 werden dann direkt mit Android 13 und vielleicht mit einer noch neueren One-UI-Oberfläche erscheinen. Wenn ihr ein Samsung-Gerät besitzt, dann erhaltet ihr in jedem Fall regelmäßig Updates. Die Liste wird Samsung immer wieder aktualisieren. Wir behalten sie im Blick.