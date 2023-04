Samsung hat mit dem Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra drei starke Android-Smartphones auf den Markt gebracht, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Jetzt wurde bekannt, dass die neuen Modelle im Vergleich zu den Vorgängern einen großen Nachteil besitzen, obwohl das auf dem Papier nicht ersichtlich ist.

Galaxy-S23-Smartphones von Samsung laden zu langsam

Samsung-Smartphones waren noch nie dafür bekannt, wirklich schnell zu laden. Per Kabel geht es maximal mit 45 Watt, kabellos mit bis zu 15 Watt. Die Kollegen von PhoneArena haben sich die kabellose Ladegeschwindigkeit des Galaxy S23 (Test), S23 Plus und S23 Ultra im Detail angeschaut und sind auf ein überraschendes Ergebnis gestoßen. Obwohl Samsung angibt, dass die neuen S23-Smartphones genau so schnell mit 15 Watt kabellos laden wie die S22-Smartphones, stimmt das tatsächlich nicht. Die Ladegeschwindigkeit ist bedeutend langsamer.

Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

Die Galaxy-S23-Smartphones von Samsung laden kabellos bedeutend langsamer. (Bildquelle: PhoneArena

Während die leicht höhere Ladezeit des Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus im Vergleich zum Galaxy S22 und Galaxy S22 Plus noch mit dem etwas größeren Akku begründet werden könnte, ist das beim Galaxy S23 Ultra nicht möglich. Das Handy lädt trotz gleichgroßem Akku 39 Minuten länger als das Galaxy S22 Ultra. Alle Handys sollen laut den technischen Daten mit 15 Watt kabellos laden. Über 30 Prozent langsamer ist aber schon ein deutlicher Unterschied.

Zum Laden der neuen und alten Smartphones wurde im Übrigen der originale „15W Wireless Charger EP-P2400“ von Samsung genutzt. Am Ladegerät kann es also nicht gelegen haben.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S23 Ultra vor:

Wieso ist die Ladegeschwindigkeit geringer?

Eine offizielle Begründung, wieso das Samsung Galaxy S23 Ultra so viel langsamer lädt als das Galaxy S22 Ultra, gibt es nicht. PhoneArena vermutet, dass Samsung so den Akku beim kabellosen Laden schützen möchte. Doch dann sollte Samsung auch angeben, dass das Galaxy S23 Ultra nur noch mit 10 statt 15 Watt lädt und der Ladevorgang länger dauert.