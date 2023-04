Wenn ihr bereits ein Balkonkraftwerk besitzt und den Ertrag optimieren wollt, dann könntet ihr euch einen Akku-Speicher anschaffen. Zendure bietet mit SolarFlow eine wirklich clevere Lösung an, die jetzt sogar günstiger verkauft wird, als es zuvor kommuniziert wurde.

Zendure SolarFlow kostet weniger als gedacht

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass die Preise für SolarFlow von Zendure feststehen. Mit einem Akku kostet das Set eigentlich 1.399 Euro. Wollt ihr mehr Akkus, müsst ihr tiefer in die Tasche greifen. Jetzt stellt sich heraus, dass Zendure den Akku-Speicher ohne Mehrwertsteuer verkauft, wie es in Deutschland seit dem 1. Januar 2023 möglich ist. Ihr spart also satte 19 Prozent und müsst jetzt nur noch 1.175,63 Euro bezahlen (bei Zendure anschauen).

Dafür bekommt ihr ein wirklich durchdachtes System, welches sich perfekt in euer bestehendes Balkonkraftwerk einbauen lässt. Erst kürzlich hat Zendure ein Video veröffentlicht, in dem die Funktionsweise im Detail gezeigt wurde. Dort haben wir gesehen, dass Solarflow auch zukunftssicher ist und Balkonkraftwerke mit bis zu 800 Watt unterstützt, wenn die neuen Regeln irgendwann offiziell werden. Wer Spaß an solchen Technologien hat und alles herausholen möchte, der wird mit Solarflow sicher glücklich werden.

Ob sich der Akku am Ende wirklich rechnet, werden wir selbst herausfinden können. Wir haben ein Testgerät angefordert und werden genau untersuchen, wie einfach die Umsetzung ist und wie viel mehr Ertrag wir erhalten.

Im Video wird Zendure SolarFlow vorgestellt:

Zendure SolarFlow vorgestellt: Akku-Speicher fürs Balkonkraftwerk

Wann beginnt die Auslieferung von Zendure Solarflow?

Der Akku-Speicher für Balkonkraftwerke befindet sich aktuell im Vorverkauf. Der läuft bis zum 15. Mai 2023. Ab dem 22. Mai 2023 werden die ersten SolarFlow von Zendure verschickt. Genau richtig also für den Sommer, um viele Sonnenstunden einfangen zu können und die Energiekosten weiter zu senken.