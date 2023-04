Xiaomi und Samsung haben zu ähnlichen Zeiten ihre neuen Mittelklasse-Smartphones auf den Markt gebracht, die in direkter Konkurrenz stehen. Jetzt wurden die Kameras verglichen und Xiaomi konnte Samsung knapp schlagen. Wichtig ist der Sieg für den chinesischen Konzern trotzdem.

Mittelklasse-Smartphones werden von Jahr zu Jahr immer besser, aber auch deutlich teurer. Xiaomi und Samsung verlangen für ihre aktuellen Top-Modelle der Mittelklasse etwa 500 Euro. Bei den Preisen erwartet man schon eine gute Leistung. Immerhin könnte man sonst auch zu einem Galaxy S21 FE (Test) greifen, welches in Sachen Performance und Kamera besser ist und weniger kostet (bei MediaMarkt anschauen).

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ schlägt Samsung Galaxy A54

Wenn es nur um die Kameras im Redmi Note 12 Pro+ und Galaxy A54 geht, dann hat Xiaomi im Vergleich zu Samsung laut DxOMark bessere Arbeit geleistet. Das chinesische Smartphone mit der 200-MP-Hauptkamera kommt auf insgesamt 113 Punkte, während das Galaxy A54 von Samsung „nur“ 107 Punkte erreicht. In den Einzeldisziplinen hat Xiaomi Samsung in so gut wie jedem Punkte geschlagen. Nur beim Zoom war das Samsung-Handy etwas besser.

Wirklich mit Ruhm bekleckert haben sich beide Smartphones nicht. Das Xiaomi-Handy landet von allen getesteten Geräten nur auf dem 74. Platz, das Galaxy A54 schafft es nur auf den 85. Platz. Ein Pixel 7, welches ähnliche viel kostet (bei MediaMarkt anschauen), schafft es mit 140. Punkten auf den 11. Platz und besitzt eine deutlich bessere Bildqualität. Wenn es euch in erster Linie auf die Kamera ankommt, dann gibt es also bessere Optionen.

Im Video stellen wir euch das Pixel 7 von Google vor:

Xiaomi und Samsung bieten unterschiedliche Vorteile

Während die Kameras der beiden Smartphones nur mittelmäßig abschneiden, können die Modelle in unterschiedlichen Disziplinen punkten. Xiaomi verbaut beispielsweise einen 5.000-mAh-Akku, der mit bis zu 120 Watt wieder aufgeladen werden kann. Samsung hingegen punktet mit wasserdichten Eigenschaften und einer sehr langen Update-Politik von fünf Jahren. Schlecht sind beide Smartphones also nicht. Mit 500 Euro aber auch nicht gerade günstig. Trotzdem dürfte dieser Sieg Xiaomi besonders gut schmecken.