Das Warten auf die Redmi-Note-12-Smartphones hat endlich ein Ende. Die in China Ende Oktober 2022 vorgestellten Mittelklasse-Smartphones haben nun den Weg nach Deutschland gefunden. Es kommen insgesamt vier Modelle zu uns, die im Preisbereich von 200 bis 500 Euro Samsung das Leben schwer machen werden.

Vier neue Xiaomi-Handys für Deutschland

Xiaomi hat sein Portfolio von Mittelklasse-Smartphones erneuert. Die Redmi-Note-12-Serie hat den Weg nach Deutschland gefunden und kann aber sofort zu Preisen von ab 200 Euro gekauft werden (bei Xiaomi anschauen). Folgende Modelle habt ihr zur Wahl:

Für 200 Euro: Xiaomi Redmi Note 12 (4G) mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher

Für 300 Euro: Xiaomi Redmi Note 12 (5G) mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher

Für 400 Euro: Xiaomi Redmi Note 12 Pro (5G) mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher

Für 500 Euro: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ (5G) mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher

Je nach Smartphone gibt es auch direkt kostenlose Zugaben, wenn ihr bis zum 25. März 2023 zuschlagt (bei Xiaomi anschauen). Xiaomi legt Kopfhörer, Fitness-Tracker oder Smartwatches bei. Beim Redmi Note 12 Pro+ gibt es beispielsweise die Redmi Watch 3 im Wert von 120 Euro kostenlos dazu (bei Xiaomi anschauen). Effektiv würdet ihr für das Smartphone dann auch nur noch 380 Euro bezahlen, was ein wirklich guter Preis ist für diese Ausstattung.

Im Video werden die Pro-Modelle des Xiaomi Redmi Note 12 vorgestellt:

Xiaomi Redmi Note 12: Mittelklasse-Smartphones vorgestellt

Xiaomi will Mittelklasse erobern

Für Xiaomi lief es auf dem Smartphone-Markt in letzter Zeit nicht wirklich rund. Deswegen sind die Redmi-Note-12-Smartphones so wichtig, um sich gegen Samsung behaupten zu können. Der Konkurrent hat mit dem Galaxy A54 und Galaxy A34 ebenfalls zwei starke Smartphones vorgestellt, die gegenüber den Xiaomi-Handys aber technisch unterlegen sind. Dafür punktet Samsung mit einer hervorragenden Update-Politik und wasserdichten Gehäusen. Der Zweikampf der Smartphone-Giganten geht also in eine neue Runde.

