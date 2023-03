Das Android-Betriebssystem von Google ist zwar die Grundlage für die meisten Smartphones, doch viele Hersteller nutzen eigene Oberflächen, um den Funktionsumfang zu erweitern. So ist es auch bei Samsung und One UI der Fall. Google lässt sich davon hin und wieder inspirieren. Genau das passiert auch in Android 14.

Android 14 übernimmt praktische Samsung-Funktion

Google entwickelt zwar das Android-Betriebssystem, doch es gibt viele andere Smartphone-Hersteller, die ihr Oberflächen an die eigenen Bedürfnisse anpassen und mehr Möglichkeiten bieten. Dort werden dann auch Features integriert, die bei den Pixel-Handys fehlen. Das wird aber regelmäßig beseitigt, denn es kommt immer wieder vor, dass Google Funktionen anderer Hersteller übernimmt und so seine Smartphones besser macht. Genau das wird mit Android 14 wieder passieren.

In der neuesten Testversion von Android 14 ist dem Nutzer Mishaal Rahman nämlich aufgefallen, dass bei den Lautstärkeeinstellungen eine neue Unterteilung stattfindet. Bisher ist es so, dass auf Pixel-Handys die Lautstärke von Anrufen und Benachrichtigungen zusammen verändert wird. Mit Android 14 wird das aufgespaltet. Ihr könnt dann die Lautstärke der Anrufe und der Benachrichtigungen unterschiedlich einstellen.

Damit könnt ihr in Android 14 viel individueller bestimmen, wie ihr über Anrufe oder Benachrichtigungen informiert werdet. Wollt ihr beispielsweise für Anrufe einen lauten Klingelton hören, aber für Benachrichtigungen nur einen ganz leise, dann ist das zukünftig möglich. Ich hab bei mir den Ton für Benachrichtigungen ausgestellt, da mich das einfach nervte. Den Klang für Anrufe habe ich aber weiterhin aktiv und relativ laut. Zukünftig kann ich das also wieder ändern.

Samsung-Handys erhalten aktuell dieses Software-Update:

Android 14 ist bald fertig

Google arbeitet fleißig daran, dass Android 14 bald in einer finalen Version erscheint. Bis zum Release werden aber noch einige Testversionen gebraucht, um alle Fehler auszuräumen. Die Vorstellung dürfte im Rahmen der Google I/O 2023 im Mai stattfinden. Dann erfahren wir auch, was sich Google sonst noch so an exklusiven Features für die Pixel-Handys ausgedacht hat.

