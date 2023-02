Google hat die erste Entwicklervorschau von Android 14 vorgestellt. Das neue Betriebssystem bringt eine Reihe von sinnvollen Neuerungen mit. Eine davon kennen Besitzer eines Samsung-Smartphones aber schon lange.

Bis zum Release von Android 14 ist es noch ein langer Weg. Den ersten Schritt hat Google nun aber mit der ersten Entwicklervorschau getan. Komplett ist die Feature-Liste zwar noch nicht, doch eine Funktion sticht bereits jetzt hervor: App-Klonen.

App-Klonen von Samsung-Smartphones bekannt

Der Name ist hier Programm: Mit dem Feature lassen sich Apps klonen und so mit zwei unterschiedlichen Accounts verwenden (Quelle: SamMobile). Das ist zum Beispiel für Social-Media-Apps oder Messenger nützlich – zum Beispiel WhatsApp. Viele Hersteller von Android-Smartphones bieten so ein Klon-Feature in ihrer Software bereits von Haus aus an. Bei Samsung heißt die Funktion „Dual Messenger“ und ist in den Einstellungen über den Menüpunkt „Erweiterte Funktionen“ zu erreichen.

Wichtig zu wissen: In der ersten Entwicklervorschau von Android 14 ist die Klon-Funktion deaktiviert. Erst mit einigen technischen Handgriffen kann sie freigeschaltet werden. Das lässt darauf schließen, dass die Arbeiten am Feature noch lange nicht fertig sind.

Ob die Klon-Funktion dann auch in der finalen Version von Android 14 einziehen wird, zeigt sich im Spätsommer. Hin und wieder tüftelt Google an Features, die es dann doch nicht ins fertige Update schaffen. Nach aktuellem Zeitplan soll die neue Android-Version im August oder September veröffentlicht werden.

Weitere Neuerungen von Android 14

Abseits vom App-Klonen bringt die erste Entwicklervorschau von Android 14 bislang vor allem Neuerungen unter der Haube. Mit einem neuen Batteriemanagement will Google etwa die Akkulaufzeit verbessern. Außerdem geht das Skalieren von Text jetzt bis 200 Prozent und App-Entwickler sollen mehr Tools an die Hand bekommen, um ihre Anwendungen besser an unterschiedliche Bildschirmgrößen anzupassen. Bereits im Vorfeld war bekanntgeworden, dass Google mit Android 14 die Installation von Uralt-Apps unterbinden wird.