Android gilt bisher als sehr freies Betriebssystem, bei dem ihr alles installieren könnt, was ihr wollt. Egal ob über den Google Play Store, alternative Shops oder einfach per APK. Das wird sich ändern, denn ab Android 14 schottet Google das Betriebssystem besser ab.

Google blockiert Apps ab Android 14

Die unendliche Freiheit von Android könnte bald ein Ende haben. Laut neuesten Informationen plant Google eine neue Sicherheitsfunktion, mit der veraltete Apps blockiert werden können. Laut 9to5Google soll die neue Funktion eben nicht nur den Google Play Store betreffen, wo ihr veraltete Apps dann nicht mehr installieren könnt, sondern auch APKs von Apps, die ihr aus dem Netz bekommt. Wollen Entwickler keine neue Version ihrer Apps im Play Store bereitstellen und verweisen auf die APK auf ihrer Webseite, dann wird das zukünftig auch nicht mehr gehen.

Mit Android 14 soll nämlich eine neue API-Anforderung eingeführt werden, die sich nicht mehr auf den Play Store beschränkt. Zunächst soll die Limitierung auf Android 6.0 gesetzt werden. Google hat durch die neue Sicherheitsfunktion aber die Möglichkeit, die Anforderungen mit jeder neuen Version zu steigern, sodass Entwickler sich nicht auf alten App-Versionen ausruhen können. Nicht einmal dann, wenn sie die App nur als APK außerhalb des Play Stores anbieten wollen. Google will damit Malware ausschließen, die sich auf alte Apps fokussiert und ihren Weg auf Smartphones und Tablets findet.

Das hat sich mit Android 13 verändert:

Wird das einen großen Effekt haben?

Zumindest in absehbarer Zeit wird die neue Sicherheitsfunktion vermutlich keinen großen Effekt haben, da nur die wenigsten Nutzerinnen und Nutzer überhaupt Android 14 als Betriebssystem nutzen werden. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Android 13 aktuell nur auf 5,2 Prozent aller Android-Geräte läuft. Apples iOS 16 ist auf etwa 70 Prozent unterwegs. Selbst wenn Google also mit Android 14 vor Malware schützen möchte, wird die Funktion vermutlich erst in fünf Jahren relevant, wenn die Masse der Nutzer bei Android 14 angekommen ist.

