Währungsrechner gibt es im Play Store und im App Store mehr als genügend: Doch wenn man wirklich mal auf Reisen ist, will man eine verlässliche Wähungsrechner-App bei sich haben, die auch offline noch funktioniert. Hier haben wir euch aus diesem Grund ein paar der besten Apps für Android und iOS zusammengetragen, die euch immer den aktuellen Wechselkurs anzeigen.

Auch wer nicht gerade in weit entfernete Länder reist, ist mit einer Währungsrechner-App gut beraten. Denn auch wenn man meinen könnte, dass man mit dem Euro im Geldbeutel überall im EU-Ausland bezahlen kann, wird schon bei vieren unserer Nachbarländer enttäuscht: Dänemark, Polen und Tschechien besitzten trotz EU-Zugehörigkeit allesamt ihre eigene Währung. Ebenso zahlt man in Nicht-EU-Länder wie der Schweiz, Norwegen und dem Vereinigten Königreich weiter mit Franken, Kronen oder Pfund.

My Währung - Währungsrechner

Der „My Währung - Währungsrechner“ kennt den Wechselkurs von über 180 Währungen. Neben „normalem“ Geld, unterstützt die App auch das Umrechnen in ausgewählte virtuelle Währungen (Bitcoin, Linden Dollar), Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium) sowie bereits abgelöste Währungen wie die Deutsche Mark, Französische Franc und weitere.

Dazu könnt ihr gleichzeitig in mehrere verschiedene Währungen umrechnen und die App mit dem letzten aktualisierten Wechselkursen auch offline verwenden. Die Premium-Variante ohne Werbung kostet einmalig 2,99 Euro.

My Währung - Währungsrechner ROQAPPS Software GmbH

Währungsrechner - Finanzen100

Zwar ist der „Währungsrechner - Finanzen100“ in dieser Liste die App mit den wenigsten Währungen, mehr als 160 verschiedene Gelder dürften für die meisten Wechselkursberechnung aber definitiv ausreichen.

Neben dem Online-Modus steht hier auch eine Offline-Nutzung zur Verfügung, Favoriten können abgespeichert und Umrechnungstabellen eingesehen werden. Auch sehr praktisch: Diese App hat einen Trinkgeldrechner integriert.

Währungsrechner - Finanzen100 Finanzen100

Währungsrechner Easy Currency

Einen etwas größeren Funktionsumfang bietet der „Währungsrechner Easy Currency“. Hier könnt ihr aus mehr als 200 Währungen wählen und häufig genutzte Wechselkurse als Favoriten anlegen – darunter auch Kryptowährungen und einige Metalle.

Neben Diagrammen der Kursentwicklungen (Zeitraum: 1 Tag bis 5 Jahre) bietet die App das Umrechnen von all euren favorisierten Währungen gleichzeitig. Neben der kostenlosen, werbefinanzierten Version gibt es die Easy Currency-App auch als kostenpflichtige, werbefreie Plus-Variante für 2,29 Euro. Der Offline-Modus steht aber in beiden Versionen bereit.

Währungsrechner Easy Currency ExtraAndroary

Worauf wir bei der Auswahl geachtet haben

Natürlich kann man sich den ungefähren Umrechnungskurs auch zuvor merken oder aufschreiben, ABER: Wie viel Euro sind 20 Zloty, wenn 1 Euro gleich 4,71 Zloty sind? Oder wie viel Tschechische Kronen bekomme ich, wenn ich 20 Euro umwechseln will, wenn 1 Tschechische Krone gleich 0,042 Euro sind?! Ihr merkt vielleicht schon – Kopfrechnen wird hier schnell zum Kopfzerbrechen und jedes Mal den Taschenrechner zücken und die Rechnung selbst eingeben, ist auch eher unkomfortabel. Eine Währungsrechner-App muss also her.

Das mobile Internet kann teuer werden, wenn man vor der Reise keinen extra Vertrag dafür abgeschlossen hat. Gerade außerhalb der EU-Länder kanns schon das Datenroaming nicht günstig sein. Aus diesem Grund haben wir bei der Auswahl besonders auf einen Offline-Modus geachtet. So könnt ihr ohne Taschenrechnergefummel und Denksportaufgaben schnell erfahren, wieviel etwas umgerechnet kostet.

Wenn ihr längere Zeit offline seid, ist somit natürlich keine Umrechnung zum tagesaktuellen Wechselkurs mehr möglich. Da sich die Kursschwankungen der Währung für gewöhnlich aber im Rahmen halten, sollte das beispielsweise bei einem 14-Tage-Urlaub keine schlimmen Auswirkungen haben.

