Normalerweise arbeiten große Smartphone-Hersteller nicht zusammen, da sie ihre Nutzerinnen und Nutzer in ihrem eigenen Ökosystem halten wollen. In China hat sich aber nun ein überraschendes Bündnis gebildet, welches genau das Gegenteil macht.

Xiaomi, Oppo und Vivo arbeiten zusammen

Smartphone-Hersteller wollen eigentlich, dass ihre bisherigen Kunden auch weiterhin der Marke treu bleiben und nicht zu einem anderen Unternehmen wechseln. Der Umstieg ist zwar mittlerweile möglich, doch nicht immer so einfach. In China hat Xiaomi nun verkündet, dass das Unternehmen mit Oppo und Vivo zusammenarbeitet, um den Umstieg zwischen den drei Smartphone-Herstellern zu erleichtern (Quelle: Weibo).

Wenn also jemand von einem Xiaomi-Smartphone auf ein Modell von Oppo oder Vivo umsteigen möchte, funktioniert das jetzt ganz einfach. So lassen sich nicht nur die Fotos und Kontakte übertragen, sondern jetzt auch alle App-Daten und Chats, sodass ihr nahtlos zu einem anderen Smartphone-Hersteller wechseln könnt. Dabei werden nicht nur neue Smartphones unterstützt, sondern auch ältere Modelle.

Alle drei Hersteller haben diese Ankündigung gemacht, sodass auch ein Wechsel von einem Oppo-Handy auf ein Modell von Xiaomi möglich ist. Oder von Vivo zu Oppo. Im Grunde nahtlos zu allen drei Herstellern, ohne Nachteile bei den persönlichen Daten oder App-Einstellungen. Alles wird einfach übertragen und ihr könnt euer neues Smartphone genießen, wenn ihr umsteigt.

Wir haben uns das neueste Xiaomi-Handy genauer angeschaut:

Xiaomi 13 Pro im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Zusammenarbeit bisher nur in China

Offiziell wurde die Kooperation zwischen Xiaomi, Oppo und Vivo nur in China angekündigt. Der einfache Wechsel zwischen den Smartphones dürfte also in erster Linie dort möglich sein. Es gibt aber keinen Grund, wieso die Übertragung der Daten nicht auch irgendwann in Deutschland funktionieren sollte. Dann könntet auch ihr von einem Xiaomi-Handy auf ein Vivo-Modell umsteigen. Bei Oppo wird es schon schwieriger, denn die Handys sind in Deutschland verboten.

