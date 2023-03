Huawei hatte durch den US-Bann in den letzten Jahren zwar zu kämpfen, doch das chinesische Unternehmen scheint sich wieder zu erholen. Mittlerweile zeigt sich Huawei wieder sehr zuversichtlich und macht ein großes Versprechen.

Huawei Facts

Huawei bietet weiterhin global Produkte an

Huawei war vor Jahren kurze Zeit der größte Smartphone-Hersteller der Welt und hat sogar Samsung und Apple geschlagen. Dann kam der US-Bann und der Erfolg wurde eingedämmt. Aufgegeben hat das chinesische Unternehmen aber nicht, denn auch heute noch werden viele der Produkte in Europa angeboten. Genau das soll auch so bleiben. Laut dem Huawei Consumer Business Group COO, He Gang, will das Unternehmen weiterhin Smartphones, Smartwatches, PCs, Audio-Produkte und weitere Geräte global anbieten (Quelle: HuaweiCentral).

Während Huawei-Smartphones in Europa durch das fehlende 5G-Modem und die nicht verfügbaren Google-Dienste wie Blei in den Regalen liegen, sind andere Produkte wie Kopfhörer, Smartwatches und PCs im Vergleich zur Konkurrenz durchaus gut aufgestellt. Dass auch weiterhin an Smartphones festgehalten wird, dürfte nur damit zusammenhängen, damit die Marke Huawei nicht in Vergessenheit gerät. Rein technisch gesehen kann Huawei in den meisten Bereichen weiterhin mit der Konkurrenz von Samsung oder Apple mithalten.

Die in China bereits vorgestellten Huawei P60 Pro und Mate X3 dürften also irgendwann den Weg nach Europa finden. Für Mitte Mai ist bereits ein Event angekündigt. Solange die Hard- und Software aber eingeschränkt sind, dürfte das Interesse daran eher gering bleiben.

Das kann Huaweis neues Falt-Handy:

Huawei Mate X3 vorgestellt: Falt-Handy mit Satellitenverbindung

Huawei wird immer unabhängiger

Während der US-Bann zwar weiterhin gilt, kann Huawei sich durch immense Investitionen in Forschung und Entwicklung immer unabhängiger von US-Technologien machen. In den nächsten Jahren dürfte der technologische Fortschritt immer weiter zunehmen, sodass Huawei sicher irgendwann wieder auf einem Stand ohne große Einschränkungen ist.