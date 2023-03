Wenn ihr euch für den Sommer einen Solargenerator mit Solarpanel kaufen, aber kein Vermögen ausgeben wollt, dann solltet ihr bei Netto reinschauen. Dort bekommt ihr nämlich ein relativ kleines Modell im Set zum attraktiven Preis. Daran könnt ihr nicht nur euer Smartphone oder Tablet aufladen.

Netto verkauft Solargenerator im Set günstiger

Es muss nicht immer ein großer Solargenerator für viel Geld sein, der auch eine Heizung betreiben kann. Manchmal möchte man einfach unterwegs genug Strom erzeugen und speichern, damit es zum Aufladen der gängigen Geräte wie Smartphones, Tablets, Smartwatches oder der Nintendo Switch reicht. Also alles, was man so mit dabei hat, wenn man länger unterwegs ist. Genau für diesen Einsatzzweck bietet Netto einen kleinen Solargenerator mit Solarpanel für 224,99 Euro an (bei Netto anschauen). Es kommen noch 2,95 Euro Versandkosten hinzu.

Es handelt sich um ein Angebot von Netto-Online, also dem Onlineshop des Markendiscounters. Nur dort erhaltet ihr dieses Set zu dem Preis. Bei Amazon gäbe es eine ähnliche Alternative ohne Solarzelle für 100 Euro (bei Amazon anschauen). Wollt ihr eine Solarzelle dazu, landet ihr schnell bei über 200 Euro. Das Angebot von Netto ist also deutlich besser aufgestellt.

Im Video zeigen wir euch einen deutlich größeren Solargenerator:

Jackery Explorer: Tragbare Powerstations für Solarstrom im Hands-On – GIGA@IFA Abonniere uns

auf YouTube

Was taugt der Solargenerator von Netto?

Ihr bekommt mit der Denver PPS-42000 eine mobile Powerstation, die über einen 155-Wh-Akku verfügt. Das reicht aus um den Akku von eurem Smartphone, Tablet, einer Smartwatch und Nintendo Switch mehrmals aufzuladen. Dafür habt ihr mehrere USB-Anschlüsse zur Verfügung. Zusätzlich gibt es noch einen Schuko-Stecker, an dem ihr beispielsweise auch ein Laptopnetzteil anschließen könnt. Ihr bekommt maximal 100 Watt heraus, was zum Laden aller kleinen Geräte reicht. Per USB-Anschluss sind es maximal 18 Watt. Ein Display zeigt Informationen zum Akkustand an und eine LED-Lampe sorgt in der Nacht für etwas Licht.

