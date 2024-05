Kühlschrank verbraucht zu viel Strom? Einfacher Trick mit Taschenlampe hilft

Kühlschränke nutzen rund um die Uhr Strom. Besonders bei durchgehend betriebenen Geräten ist es wichtig, den Energieverbrauch minimal zu halten. Ein einfacher Trick hilft dabei festzustellen, ob möglicherweise Energie unnötig verbraucht wird: Es genügt, eine Taschenlampe zu verwenden.

Kühl- und Gefrierschränke können sich als echte Stromfresser erweisen. Vor allem ältere Geräte verbrauchen viel Energie, zumal sie 24 Stunden am Tag laufen. Umso wichtiger ist es da, einer möglichen Energieverschwendung nachzugehen, an die viele Verbraucher gar nicht erst denken. In Zeiten explodierender Stromkosten sollte sich jeder Kühlschrankbesitzer kurz Zeit nehmen, um einen einfachen Trick anzuwenden. Nur eine Taschenlampe wird dazu benötigt.

Im Kühlschrank: Stromverschwendung einfach auf den Grund gehen

Insbesondere bei älteren Kühl- und Gefrierschränken lohnt es sich, eine Taschenlampe in die Hand zu nehmen (Quelle: Graf Dichtungen). Diese wird eingeschaltet und anschließend in das Gerät gelegt. Dann muss nur noch die Tür geschlossen werden. Gerade abends oder nachts, wenn es dunkel ist, sollte der Kühlschrank dann von außen betrachtet werden.

Wenn von außen kein Licht der Taschenlampe erkennbar ist, dann ist alles in Ordnung. Die Dichtungen des Geräts müssen nicht ausgetauscht werden. Anders sieht es wiederum aus, wenn doch Licht erkennbar ist. Das bedeutet nämlich, dass warme Außenluft in den Kühlschrank eindringt. Das Gerät muss also mehr Energie aufwenden, um Speisen und Getränke im Innern kühl zu halten. Auch wird deutlich mehr Kondenswasser gebildet, was ebenfalls als Zeichen einer undichten Kühlschranktür gewertet werden kann.

Alles zu den Energielabeln bei Haushaltsgeräten im Video:

Die neuen EU-Energielabel: Das hat sich geändert Abonniere uns

auf YouTube

Darauf müsst ihr achten, wenn ihr die Kühlschrankdichtung austauscht

Eine Kühlschrankdichtung kann relativ einfach selbst ausgetauscht werden, Expertenwissen wird nicht benötigt. Beim Kauf hilft es, die Marke und die Gerätenummer des Kühlschrankes zur Hand zu haben. Dichtungen lassen sich online bestellen oder im Fachhandel erwerben.

Steht die neue Dichtung bereit, sollte der Kühlschrank zunächst leergeräumt und abgetaut werden. Die alte Dichtung ist in vielen Fällen nur angesteckt oder über kleine Schrauben an der Tür befestigt. Sie lässt sich also ziemlich leicht entfernen, mitunter wird nicht mal ein Schraubenzieher benötigt.

Bei den meisten Kühlschränken wird die neue Dichtung einfach in den dafür vorgesehenen Spalt gedrückt. Das ist einfacher, wenn in einer der Ecken begonnen und die Dichtung dann rund um die Kühlschranktür geführt wird.

Falls die Dichtung zu lang sein sollte, kann sie mit einem Teppichmesser passend geschnitten werden. Um mögliche Lücken zu vermeiden, sollte an allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern verbleiben. Zum Schluss werden gegebenenfalls noch die vorher gelösten Schrauben angebracht.

