Es ist wirklich ein Auf und Ab der Gefühle, wenn es um die Fan Edition von Samsung geht. Mal heißt es, dass noch ein Modell kommt. Dann soll es doch keine Version mehr geben. Jetzt soll die Entscheidung aber tatsächlich gegen eine Neuauflage gefallen sein. Samsung soll stattdessen ein ganz anderes Geräte in den Fokus rücken.

Samsung Galaxy S23 FE ersatzlos gestrichen

In den letzten Wochen hieß es immer wieder, dass Samsung doch noch einmal ein Galaxy S23 FE baut, nachdem das Galaxy S22 FE nicht kam und das Galaxy S21 FE (Test) das Letzte seiner Art war. Das hat jetzt ein Insider auf Twitter bestätigt. Demnach gibt es keine Anzeichen dafür, dass Samsung die Produktion eines Galaxy S23 FE anstoßen würde. Zulieferer haben bisher noch keine Aufträge erhalten. Das Handy ist also wohl wirklich Geschichte und wird doch nicht gebaut.

Statt eines Galaxy S23 FE soll es von Samsung ein ganz anderes Produkt geben. Die gleiche Quelle sagt nämlich, dass Samsung in diesem Jahr nicht zwei, sondern drei Falt-Handys bauen soll. Es würde also nicht nur das Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 geben, sondern noch ein komplett neues Gerät, welches sich zwei Mal falten lässt.

Samsung arbeitet bereits seit längerer Zeit an weiteren Falt-Handys, die mehr drauf haben als die aktuellen Modelle. Ein Smartphone, welches sich an zwei Stellen falten lässt, ist dabei keine wilde Fantasie. Samsung hatte dieses in der Vergangenheit schon als Konzept gezeigt und gesagt, dass es sowas in absehbarer Zeit geben wird. Jetzt wo viele chinesische Hersteller Falt-Handys bauen, muss sich Samsung wieder mehr abheben.

Samsung: Neue Produkte mit OLED-Displays

Samsung Galaxy S21 FE bleibt weiterhin gute Option

Wenn ihr nicht viel Geld für ein Galaxy S22 (Test) oder Galaxy S23 (Test) ausgeben wollt, dann ist das Galaxy S21 FE weiterhin eine gute Alternative, die mittlerweile auch viel günstiger ist (bei Amazon anschauen). Ihr bekommt einen schnellen Qualcomm-Prozessor, großen Akku und eine lange Update-Garantie. Zum Mittelklasse-Preis ein tolles Samsung-Smartphone, welches meiner Meinung nach einen Nachfolger verdient hätte.

