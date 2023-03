Samsung baut nicht nur Smartphones, sondern auch viele Android-Tablets. Nachdem die Galaxy-Tab-S8-Modelle mittlerweile über ein Jahr auf dem Markt sind, kündigen sich nun die Nachfolger an. Genau von diesen gibt es jetzt gute Nachrichten. Die Akkulaufzeit und Leistung dürften einen riesigen Sprung nach vorne machen.

Samsung Galaxy Tab S9 erhält größeren Akku

Erst kürzlich sind erste Informationen zu den Galaxy-Tab-S9-Modellen aufgetaucht. So sollen die Android-Tablets erstmals wasserdicht und gegen Staub geschützt sein. Doch das war es noch nicht, denn laut neuesten Informationen werden auch die inneren Werte ordentlich aufgerüstet. Demnach soll in den Galaxy-Tab-S9-Tablets ein neuer Snapdragon 8+ Gen 2 arbeiten, der noch mehr Leistung hat als in den Galaxy-S23-Smartphones. Damit würde das Android-Tablet zu den schnellsten Modellen auf der Welt gehören.

Damit dem Galaxy Tab S9 nicht so schnell die Puste ausgeht, soll der Akku größer werden. Laut dem aktuellen Leak soll der Akku von 8.000 mAh auf 8.500 mAh anwachsen (Quelle: SamMobile). Das klingt im ersten Moment nicht nach viel, doch in Kombination mit dem neuen Qualcomm-Prozessor, der deutlich effizienter arbeitet, dürfte die Akkulaufzeit deutlich besser werden. Das hat man schon beim Galaxy S23 (Test) gesehen.

Mit dem Galaxy Tab S9, S9 Plus und S9 Ultra dürfte es wieder drei Modelle geben. Man kann wohl davon ausgehen, dass bei allen Tablets der Akku etwas größer und der bessere Prozessor verbaut wird. Euch erwartet also ein solides Upgrade.

Im Video zeigen wir euch die aktuellen Samsung-Tablets:

Wann erscheinen die neuen Samsung-Tablets?

Aktuell gehen Insider davon aus, dass die neuen Galaxy-Tab-S9-Tablets im Herbst vorgestellt werden. Vermutlich auf einem Unpacked-Event im August oder September, wo Samsung auch direkt die neuen Falt-Handys zeigt. Bestätigt ist das alles noch nicht, denn besonders bei den Android-Tablets hält Samsung keinen nachvollziehbaren Rhythmus ein. Wir halten euch auf dem Laufenden.

