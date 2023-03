Pebble könnte vor einem Comeback stehen: Die kleine Smartwatch soll laut Firmengründer Eric Migicovsky als Android-Smartphone zurückkehren und mit dem iPhone Mini konkurrieren. Ganz wie bei der Pebble Watch handelt es sich um ein gemeinschaftlich finanziertes Projekt.

Pebble: Smartwatch soll zum Smartphone werden

Lange vor der Apple Watch galt Pebble im Jahr 2013 als erste kommerziell erfolgreiche Smartwatch. Ausgestattet mit einem farbigen E-Paper-Display, Pulsmesser und eingebauter Spracherkennung fand der kleine Begleiter am Handgelenk viele Fans. Nun plant der Pebble-Erfinder Eric Migicovsky ein Comeback der Smartwatch – aber als kleines Android-Handy (Quelle: The Verge).

Dass Migicovsky gerne an einem Pebble-Handy arbeiten würde, ist bereits seit letztem Jahr bekannt. Nun kristallisiert sich heraus, was der Smartwatch-Pionier genau vorhat. In einem Interview erklärt er, dass es sich um ein kompaktes Smartphone handeln soll, das mit dem iPhone Mini mithalten kann. Insgesamt befindet sich das Projekt aber noch in einem frühen Stadium. Das Team versucht gerade, ein Display zu beschaffen, einen passenden Chip auszuwählen und ein Gehäusedesign zu entwerfen. Alex De Stasio ist als ehemaliger Designer von GoPro mit dabei.

Der Bildschirm des Pebble-Handys soll kleiner als 6 Zoll werden. Möglicherweise läuft es auf ein 5,4-Zoll-Display wie beim iPhone 13 Mini hinaus. Als Prozessor könnte der Snapdragon 8 Plus Gen 1 vom vergangenen Jahr verwendet werden. Das Gehäuse könnte aus einem Metallrahmen bestehen und möglicherweise mit einem keramikbeschichteten Aluminium überzogen sein. Das letzte Wort ist hier aber noch nicht gesprochen.

Pebble-Handy für 850 US-Dollar?

Das Pebble-Smartphone könnte laut Migicovsky letztlich ganze 850 US-Dollar kosten. Der Preis soll aber davon abhängen, wie viele Vorbesteller es gibt und wie die Verhandlungen mit den Herstellern der einzelnen Komponenten ablaufen.

