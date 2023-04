Die Anrufe unter der Nummer 071197803020 kommen garantiert nicht aus Stuttgart. Vielmehr deuten alle Hinweise wieder mal auf die türkische Callcenter-Mafia hin, die immer noch glaubt, mit dieser Masche ein paar Opfer finden zu können.

Die Telefonnummer 071197803020 ist ungültig, wie ein Rückruf sofort ergibt. Die Technik, eine angezeigte Nummer zu fälschen, nennt sich „Call-ID-Spoofing“ und gehört zur Standardvorgehensweise dieser Verbrecher. Auch ihre Lügengeschichte ist mittlerweile so ausgelutscht, dass es eigentlich kaum verständlich ist, sie immer noch zu hören. Worum geht es?

Das steckt hinter der Rufnummer 071197803020

Die Anrufer melden sich mit Namen wie Klaus Meier oder Sabine Fischer – ungeachtet der Tatsache, dass sie Deutsch nur mit starkem – vermutlich türkischem – Akzent sprechen.

Sie versuchen es mit der alten „Gewinnspiel-Masche“: Angeblich habt ihr an einem kostenlosen Gewinnspiel teilgenommen und sogar gewonnen.

Jetzt wollen sie einen „Datenabgleich“ machen und erfragen viele persönliche Daten, von denen sie schon einige haben.

Diese Daten haben sie vermutlich in einschlägigen türkisch-deutschen Telemarketing-Gruppen bei Facebook gekauft, wo diese offen angeboten werden.

Im Endeffekt geht es den Anrufern aber einerseits darum, dass ihr am Telefon mit Ja antwortet und andererseits wollen sie eure IBAN haben.

Aus dem „Ja“ schneiden sie eine Vertragszustimmung zusammen und euer Konto wird dann mit Abo-Kosten belastet, das ihr so angeblich bestellt habt.

Wenn ihr an keinem Gewinnspiel teilgenommen habt, legt einfach auf. Seriöse Firmen senden euch eine Gewinnbenachrichtigung postalisch zu. Gebt am Telefon keine Daten heraus und falls ihr doch darauf hereingefallen seid, wendet euch an den Verbraucherschutz in eurer Region.

Die Anrufer einfach blockieren

Wenn die Kriminellen euch auf dem Handy anrufen, könnt ihr die Nummer ganz einfach blockieren. Das Video zeigt euch die nötigen Schritte bei Android und iPhone.

Ihr könnt solche Telefonnummern auch im Festnetz der Telekom sperren. Ruft dazu das „Telefoniecenter“ im Browser auf und tragt die Nummer dort in die Blockliste ein.

Und natürlich könnt ihr auch in der Fritzbox Telefonnummern blockieren. Dazu gibt es in den Einstellungen ebenfalls eine Sperrliste.

