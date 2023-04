Faltbare Samsung-Smartphones gibt es schon lange. Das scheint dem Elektronikhersteller aber nicht mehr zu reichen. Ein Insider ist sicher: Bereits im Herbst wird Samsung ein faltbares Galaxy Tab vorstellen. Wie das aussehen könnte, zeigen ältere Patentzeichnungen. Etwas Skepsis ist aber angebracht – aus einem guten Grund.

Sie sind teurer, nicht so widerstandsfähig und oft noch dick und klobig: Im Moment leiden Falt-Smartphones noch an vielen Kinderkrankheiten. Trotzdem birgt die junge Gerätekategorie großes Zukunftspotenzial, weshalb Hersteller wie Samsung viel Geld in ihre Entwicklung stecken. Dabei beschränken sich die Forschungsmilliarden aber nicht allein auf Smartphones.

Galaxy Z Tab: Samsung soll Falt-Tablet vorstellen

So könnte ein faltbares Samsung-Tablet aussehen. (Bildquelle: Lets Go Digital)

Denn auch an einem Falt-Tablet tüfteln die Südkoreaner offenbar. Laut einem Insider soll das Galaxy Z Tab, so der kolportierte Name, zusammen mit dem Galaxy Tab S9 im Herbst vorgestellt werden (via GSMarena).

Ältere Patentzeichnungen geben eine gute Idee, wie ein faltbares Samsung-Tablet aussehen könnte. In diesem Fall (Bild oben) würde Samsung auf einen doppelten Faltmechanismus setzen. Sowohl nach innen als auch nach außen ließe sich das Tablet so falten. In der Mitte hätte ein Eingabestift Platz – praktisch.

Ob Samsung beim Galaxy Z Tab aber gleich zu einem Doppel-Faltmechanismus greift, darf zumindest bezweifelt werden. Schon eine Einzelfaltung ist mit einem enormen technischen Aufwand verbunden, der das Gerät fragiler und unterm Strich auch teurer macht. Für einen Erstling wäre das wohl übers Ziel hinausgeschossen.

Samsung Galaxy Tab S9: 11-Zoll-Variante mit OLED-Display

Gegen ein Falt-Tablet sähe das Galaxy Tab S9 zwar etwas alt aus. Immerhin soll Samsung letzten Gerüchten aber einen großen Fehler des Vorgängers beseitigen und auch der 11-Zoll-Variante ein OLED-Display spendieren.