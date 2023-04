Kompakter Kraftzwerg: Das Pixel 8 soll ein spürbar kleineres Display erhalten, ist sich ein namhafter Experte sicher. Damit würde Google eine Kundschaft ansprechen, die vor allem in der Android-Welt sträflich vernachlässigt wird.

Der Wunsch nach größeren Smartphone-Displays hat eine Kehrseite: Auch die Gehäusemaße steigen gefühlt jedes Jahr an. Nicht allen gefällt aber der XXL-Trend in der Mobilfunkwelt. Die könnten in Zukunft mit dem Pixel 8 eine Alternative erhalten.

Google Pixel 8 soll kleineres Display besitzen

Denn das Google-Handy soll ein deutlich geschrumpftes Display bekommen. Das behauptet der renommierte Branchen-Insider Ross Young. Ihm zufolge sinkt die Displaydiagonale beim Pixel 8 auf 6,16 Zoll. Zum Vergleich: Beim aktuellen Pixel 7 sind 6,32 Zoll.

Auf dem Papier mag die Schrumpfkur kaum der Rede wert sein. In der Praxis allerdings könnte das Pixel 8 somit spürbar besser in der Hand liegen und eines der wenigen Smartphones werden, die kompakte Ausmaße mit High-End-Technik verbinden. Ganz so kompakt wie zunächst spekuliert wird das Pixel 8 aber nicht.

Interessant: Das Pixel 8 Pro soll kein geschrumpftes Display besitzen, so Young. Beim Pro-Modell bleibt es demnach bei einem 6,7-Zoll-Bildschirm. Die Displayproduktion, die bei Samsung in Auftrag gegeben wurde, soll im Mai starten.

Das aktuelle Pixel 7 im Check:

Kompakte Flaggschiffe sind Seltenheit

Kompakte Flaggschiff-Smartphones sind in der Smartphone-Welt eine Seltenheit geworden. Ihre Anhänger sind zwar leidenschaftlich und lautstark, aber klein. Selbst Apple hatte mit dem iPhone 12 Mini und iPhone 13 Mini keinen sonderlich großen Verkaufserfolg und hat das Mini-Modell zugunsten eines größeren iPhone 14 Plus eingestellt. Das war mit einem 5,4-Zoll-Display aber noch einmal deutlich kleiner als das Pixel 8 sein soll.

Mit einem 6,16-Zoll-Display könnte das Pixel 8 für viele Menschen die ideale Balance zwischen großem Bildschirm und Handlichkeit bieten. Ob es wirklich so kommt, sehen wir im Herbst, wenn die Pixel-Generation erwartet wird.

