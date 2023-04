Google wird in diesem Jahr mit dem Pixel Tablet wieder in den Markt mit Android-Tablets einsteigen und will dabei mit einigen besonderen Eigenschaften punkten. Nun sind neue Bilder aufgetaucht, die eine Funktion zeigen, die eigentlich jedes Tablet besitzen sollte.

Google Pixel Tablet auf neuen Bildern zu sehen

Mit dem Pixel Tablet erwartet uns in diesem Jahr ein ganz besonderes Gerät von Google. Das Unternehmen will nicht einfach nur ein Android-Tablet auf den Markt bringen, sondern macht daraus gleichzeitig einen smarten Lautsprecher. Nutzt ihr das Gerät nicht als normales Tablet, könnt ihr es am Lautsprecher-Dock befestigen, wo es nicht nur geladen wird, sondern auch zum smarten Lautsprecher wird.

Google hat das Pixel Tablet schon vorab angekündigt, aber noch nicht final vorgestellt. Deswegen sind die nun aufgetauchten Bilder auch so interessant, denn es werden zwei Besonderheiten enthüllt:

So ist beispielsweise ein neuer Schieberegler neben der Kamera aufgetaucht, der vorher nicht vorhanden war. Damit dürften hardwareseitig die Kamera und das Mikrofon getrennt werden können, um eure Privatsphäre zu schützen. So eine Funktion sollte eigentlich jedes Android-Tablet besitzen.

Weiterhin sind zwei längliche Öffnungen an der Unterseite sichtbar. Lautsprecher dürften das nicht sein, denn Google verbaut jeweils zwei Lautsprecher an den kurzen Seiten des Pixel Tablet. Es könnte sich um Befestigungsmöglichkeiten für weiteres Zubehör handeln, wie beispielsweise eine Tastatur. Das sind aber bisher nur reine Vermutungen.

In diesem Video zeigt Google das Pixel Tablet kurz:

Google I/O 2022: Neue Pixel-Geräte vorgestellt

Was für Pixel-Tablets kommen überhaupt?

Google hat bisher nur ein Pixel Tablet gezeigt, doch in der Gerüchteküche ist auch etwas von einem Pixel Tablet Pro zu hören gewesen. Es ist also nicht ganz klar, ob uns vielleicht nicht noch ein zweites Modell mit besserer Ausstattung erwartet. Nach den Erfolgen mit den Pixel-Handys könnten die Pixel-Tablets aber ebenfalls sehr interessant werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.