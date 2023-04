Der Release von Horror-Shooter Redfall ist nur noch wenige Wochen entfernt, doch aktuell sieht es so aus, als würde das Xbox-Spiel unvollständig veröffentlicht werden. Ein wichtiges Grafik-Feature ist zu Beginn noch nicht mit dabei, sondern soll nachgereicht werden.

Redfall: Xbox-Shooter liefert nur 30 FPS ab

Zum Release wird der langersehnte Koop-Shooter Redfall von Entwickler Arkane auf der Xbox Series X|S ausschließlich den sogenannten Quality Modus an Bord haben – Spieler sind auf den Konsolen auf 30 FPS beschränkt, auf Series X flimmern diese in 4K-Auflösung, auf der Series S in 1440p über den Bildschirm. Auf Twitter verspricht der Entwickler, einen Performance Modus mit 60 FPS nachzureichen, einen exakten Termin oder Zeitrahmen setzt sich Arkane jedoch nicht.

Die Community zeigt sich von dieser Ansage verständlicherweise alles andere als begeistert.

Horror-Shooter enttäuscht Fans mit unvollständigem Release

Auf Reddit sorgt die Ankündigung zu Redfall für jede Menge Frust, denn viele Xbox-Spieler empfinden einen Release ohne 60 FPS nicht mehr zeitgemäß. Dass ein Performance Modus zwar in Arbeit sei, aber nicht zum Release fertig werde, bedeutet im Umkehrschluss für einige Kommentatoren schlicht, dass das Spiel unfertig auf den Markt komme. So oder so vermiest die Neuigkeit vielen die Vorfreude auf den Xbox-Shooter, der am 2. Mai erscheinen soll.

„Ah ja... Das Jahr ist 2023, Next-Gen läuft auf 30 FPS und Spiele werden halbgar verkauft. Sie verticken sie halbfertig und beenden sie über die nächsten Jahre hinweg. Die Zukunft!“ ( Reddit-User Glittering-Junket-63 )

) „Was zur Hölle, wie kann so ein Spiel mit massivem Marketing ohne eine 60-FPS-Option veröffentlicht werden?“ ( Reddit-User dikkejoekel )

) „Oh. nein danke, das ist nichts für mich. Ich werd’s mir ansehen, wenn / falls der 60-FPS-Modus kommt.“ (Reddit-User guartipper)

Der fehlende 60-FPS-Modus ist nicht der erste Aufreger, den sich Redfall geleistet hat: