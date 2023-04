Auf einer normalen Tastatur befinden sich neben den Buchstaben und Ziffern auch einige Tasten mit Sonderfunktionen. Zu den Sondertasten gehört die „Druck“-Taste.

Auf einigen Tastatur-Layouts ist die Druck-Taste gleichzeitig der „S-Abf“-Button. Wo findet man die Taste und welche Funktionen lassen sich damit ausführen?

Wo findet man die „Druck“-Taste?

Die Druck-Taste findet man normalerweise rechts oben auf der Tastatur. Auf englischen Tastaturen steht dort „Print“ oder „Print Screen“. Sie liegt in einem separaten Block rechts neben den „F“-Tasten. Bei Laptops muss man manchmal die „Fn“-Taste gedrückt halten, um die Druck-Taste zu aktivieren. Auf Notebook-Tastaturen ist sie oft neben der „Num“- oder „Backspace“-Taste platziert. Beim Mac versteckt sich die Funktion hinter der F12-Taste.

Manchmal ist auf der „Druck“-Taste noch das Kürzel „S-Abf“ zu sehen. Das steht für „System-Abfrage“ (englisch: „SysRq“) und stammt aus historischen PC-Tagen. Heute hat „S-Abf“ unter Windows keine Funktion und Bedeutung mehr, ist aber zum Beispiel für Linux-Nutzer noch relevant, um systemnahe Befehle auszuführen.

Druck-Taste auf der Tastatur: Was macht man damit?

Auch wenn der Name es vermuten lässt, kann man mit der Taste nicht direkt drucken. Die Bezeichnung geht auf eine alte Funktionsweise zurück, als die Druck-Taste noch direkt den Druckbefehl ausgeführt hat. Um die Drucker-Optionen zu öffnen, betätigt man mittlerweile stattdessen gleichzeitig die Tasten Strg und P.

Standardmäßig handelt es sich bei Windows um die Taste, mit der sich Screenshots erstellen lassen. Einmal betätigt, wird also der aktuelle Bildschirminhalt in der Zwischenablage gespeichert. Den Inhalt kann man dann in einem anderen Programm wie Paint einfügen und bearbeiten oder abspeichern.

Um den gesamten Bildschirminhalt zu speichern, drückt man die Tastenkombination Strg + Druck .

+ . Soll lediglich der Inhalt aus dem aktiven Fenster im Vordergrund gesichert werden, drückt man Alt + Druck gleichzeitig.

Windows 11: Neue Funktion für die „Druck“-Taste

Mit dem Windows-11-Update KB5025310 ändert Microsoft die Funktion der Drucktaste. Damit wird dann nicht mehr der Bildschirminhalt abfotografiert. Stattdessen öffnet sich damit das Snipping-Tool, mit dem man einen gewünschten Bildschirmausschnitt mit der Maus manuell markieren kann. Das Screenshot-Tool bietet erweiterte Funktionen für Bildschirmfotos. Wer keine Lust auf die Änderung hat, kann die alte Funktion der Druck-Taste wiederherstellen und das Öffnen des Snipping-Tools deaktivieren:

Dazu steuert man zunächst die Windows-Einstellungen an. Dann öffnet man den Bereich „Eingabehilfen und Tastatur“. Hier lässt sich das Snipping-Tool deaktivieren und Screenshots werden danach wie gewohnt mit der Druck-Taste erstellt.

