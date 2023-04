Shortcuts und Tastenkombinationen gibt es in Windows wie Sand am Meer – einige davon nutzen fast nur Windows-Profis, anderen hingegen sind fast jedem geläufig. Letzteres gilt höchstwahrscheinlich auch für die Druck-Taste, mit der sich in Windeseile ein Screenshot in der Zwischenablage abspeichern lässt. Doch damit ist bald Schluss. Denn unter Windows 11 will Microsoft die Funktionsweise der Taste alsbald abändern.

Windows 11: Druck-Taste öffnet Snipping Tool

Für viele Nutzer ist es inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen: Schnell mal die Druck- oder Print-Screen-Taste antippen, ins Programm der Wahl wechseln und den so angefertigten Screenshot ganz einfach via Strg-V in ein Dokument einfügen oder an eine Nachricht anhängen – ganz einfach!

Doch Microsoft scheint nun mit dieser langjährigen Tradition der Druck-Taste brechen zu wollen – das legt zumindest eine neue Insider-Version von Windows 11 nahe, die Mitgliedern des Testprogramms zur Verfügung gestellt wird. Denn in den neuen Windows-Builds 22621.1546 und 22624.1546 ändert sich die Funktionsweise der beliebten Druck-Taste (Quelle: Windows-Blog).

Anstatt direkt einen Screenshot anzufertigen, wird nach der Installation der neuen Windows-11-Version durch das Antippen der Druck-Taste das bereits vorinstallierte Snipping Tool geöffnet, welches ebenfalls von vielen Nutzern zum Anfertigen von Screenshots genutzt wird. Die Änderung ist also zu verschmerzen, trotzdem dürfte sie viele langjährige Windows-Nutzer im ersten Moment leicht vor den Kopf stoßen.

Ihr habt Windows 11 erst seit kurzer Zeit auf eurem Rechner installiert? Wir zeigen euch im Video ein paar Tipps, die euch den Einstieg erleichtern:

Windows-11-Nutzer können Verhalten abändern

Wer mit dieser neuen Funktion der Druck-Taste nichts anfangen kann, kann jedoch aufatmen. Im offiziellen Blogeintrag erklärt Microsoft, dass die Funktion auch im Nachhinein problemlos angepasst werden kann.

Dafür geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die Einstellungs-App .

. Sucht nach dem Untermenü „Erleichterte Bedienung“ .

. Haltet nun nach dem Reiter „Tastatur“ Ausschau.

In diesem Menü könnt ihr die Funktion jederzeit an- und auch wieder ausschalten.

Gut zu wissen: Wenn ihr bereits zuvor Änderungen an der Einstellung vorgenommen habt, bleiben diese auch nach dem Update erhalten.

