Google wird im Rahmen der anstehenden Entwicklerkonferenz mit großer Wahrscheinlichkeit das Pixel Tablet offiziell enthüllen. Um alle Details zum neuen Android-Tablet zu erfahren, müsst ihr aber nicht so lange warten. Amazon Japan hatte das Pixel Tablet schon vor Ankündigung gelistet.

Amazon enthüllt Google Pixel Tablet vorab

Hat Google überhaupt noch eine Überraschung für die I/O 2023 am 10. Mai in der Hinterhand? Die neuen Pixel-Geräte sind es in jedem Fall nicht, denn nach dem Pixel 7a und Pixel Fold ist nun auch das Pixel Tablet im Grunde komplett enthüllt worden. Dieses Mal war Amazon in Japan der Übeltäter. Dort wurde das neue Android-Tablet bereits zum Preis von 79.800 Yen gelistet. Umgerechnet sind das etwa 535 Euro (Quelle: Buzzap). Mittlerweile wurde die Produktseite wieder entfernt.

Doch was bekommt ihr zu dem Preis? Das sind die technischen Daten des Pixel Tablet, die Amazon gelistet hatte:

10,95-Zoll-LCD-Display

Helligkeit von 500 Nits

Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixel

Tensor G2 als Prozessor

8 GB RAM und 128 oder 256 GB interner Speicher

8-MP-Kamera an der Front und Rückseite

Vier Lautsprecher und drei Mikrofone

WiFi-6, Bluetooth 5.2 und UWB an Bord

Pogo-Pins auf der Rückseite für das Lautsprecher-Dock

laut WinFuture soll auch ein Stylus unterstützt werden

Es ist nicht ganz klar, ob das Lautsprecher-Dock bei dem Preis von knapp über 500 Euro in Japan zum Lieferumfang gehört. In Deutschland dürfte das laut früheren Informationen wohl der Fall sein, sodass der Preis etwas höher ausfallen könnte. Damit kann das Pixel Tablet sein volles Potenzial als Smart-Speaker optimal entfalten. In Deutschland sollen die Preise bei deutlich über 600 Euro liegen.

Bereits vor einem Jahr hat Google das Pixel Tablet gezeigt:

Google I/O 2022: Neue Pixel-Geräte vorgestellt

Weitere Pixel-Geräte erwartet

Neben dem Pixel Tablet wird Google auf der I/O 2023 mit großer Wahrscheinlichkeit auch das Pixel 7a und Pixel Fold vorstellen. Damit wird das Pixel-Portfolio sinnvoll erweitert. Weiterhin dürfte Android 14 final vorgestellt und es viele KI-Funktionen geben, die Google in seine Dienste integriert.

